Yahya Kuriş: Annemizin acısıyla yaşamayı öğrendik

T24 - Konca Kuriş'in en büyük oğlu Yahya Kuriş 'Ne yaparsak yapalım annemiz geri dönmeyecek' dedi. Hizbullah tahliyelerinden sistemi sorumlu tuttu.

Ceza Muhakemesi Kanunu'nun (CMK) tutukluluk sürelerini yeniden düzenleyen 102. maddesinin yürürlüğe girmesinin ardından en büyük acıyı yaşayan Kuriş kardeşlerin en büyüğü Yahya Kuriş Akşam gazetesine açıklamalarda bulundu. Tahliyelerin devletin sorunu olduğunu söyleyen Kuriş, 'Biz bu acılarla yaşamayı öğrendik. Ne yaparsak yapalım annemiz geri gelmeyecek.' dedi.



Annesini o teşhis etmişti

Yazar Konca Kuriş, 1998 yılının Temmuz ayında kaçırılmış, 2000'deki Hizbullah operasyonu sırasında deşifre edilen belgelerle cesedi Konya'daki bir evde gömülü bulunmuştu. O dönem annesini teşhis için Konya'ya giden ve gencecik yaşında acıların en büyüğünü yaşayan Yahya Kuriş, aile olarak annelerinin acısıyla yaşamayı öğrendiklerini belirtti.



Kamu vicdanı olmuştu

Yüzlerce kişinin ölümünden sorumlu tutulan Hizbullah sanıklarının tahliyeleri ile ilgili halk arasında bir kamu vicdanı oluştuğunu ve bu yönde tepkiler geldiğini dile getiren Kuriş, 'Tahliyeler devletin sorunu, biz bu acılarla yaşamayı öğrendik. Ne yaparsak yapalım annemizi geri getiremeyiz. İçerde olmalarıyla dışarda olmaları arasında fark yok. Örgütü içerden de yönetebilirsiniz' dedi.



