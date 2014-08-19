Yahudilikten Müslümanlığa geçen kadının düğününde aşırı sağcılardan protesto

İsrail'in Rişon Letzion kentinde, evlenmeden önce Yahudilikten Müslümanlığa geçen bir kadınla Müslüman bir Arap’ın düğün töreninde dört aşırı sağcı protestocu gözaltına alındı.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Tel Aviv yakınlarındaki kentte 26 yaşındaki Mahmud Mansur adlı damadın, mahkeme kararıyla protestoları engelleme girişimi sonuç vermedi ve düğün sırasında yüzlerce kişi salonun önünde eylem yaptı.

İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin, çiftin evliliğine karşı çıkan protestocuları kınadı.

Araplarla Yahudilerin evliliğine karşı çıkan Lehava adlı aşırı sağcı Yahudi örgütünün taraftarlarına, salondan en az 200 metre uzak kalmaları koşuluyla gösteri izni verildi.

İsrail Cumhurbaşkanı'ndan protestoculara: Keemirgenler

Ynet haber ajansı, barikatları aşmaya çalışan dört kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Çifte destek veren gruplar da salonun önünde karşı gösteri düzenledi.

İki grubu birbirinden ayırmak için bölgeye yüzlerce polis memuru sevk edildi.

Gelin Morel Malka ve damadın düğüne 500 kişi davet ettiği belirtiliyor.

23 yaşındaki gelinin düğünden önce Müslümanlığa geçtiği söyleniyor.

Damat Mansur tepkilere aldırmadığını söylerken İsrail Cumhurbaşkanı Rivlin, protestocular için 'İsrail'in ortak demokratik ve Yahudi temelleri altındaki kemirgenler" ifadesini kullandı.