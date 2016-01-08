Yahudiler ve Arapların öpüştüğü video Facebook'tan kaldırıldı

TimeOut Tel Aviv'in, İsrail'de yasaklanan bir kitabı protesto amacıyla çektiği ve Yahudiler ile Arapların öpüştüğü görülen video Facebook'tan kaldırıldı.

İsrail Eğitim Bakanlığı’nın, Yahudi bir kadın ile Arap bir adam arasındaki ilişkiyi anlatan Borderlife adlı romana yasak getirmesinin ardından, durumu protesto etmek amacıyla Yahudiler ile Arapların öpüştüğü bir video çeken TimeOut Tel Aviv, video Facebook’tan kaldırılınca büyük şaşkınlık yaşadı.

Independent’ın haberine göre, nefret ve ayrımcılık karşıtı video için 12 kişi kamera karşısına geçti. Videoda yer alanların bir bölümünün çift olduğu, bir bölümünün ise çekimden önce birbirini tanımadığı belirtildi. Videonun sonunda ise, “Yahudiler ve Araplar düşman olmayı reddediyor” mesajı görüldü.

Sansür iddiaları yalanlandı

Çarşamba günü internete yüklendiğinde 100 binden fazla kez izlenen video, dün Facebook’tan kaldırıldı. TimeOut, videoyu Facebook’un kaldırdığını savunurken, sosyal medya sitesinin yöneticileri sansür iddialarını yalanladı.

Videonun birkaç saat sonra herhangi bir açıklama yapılmadan yeniden Facebook’ta belirdiği ifade edildi. TimeOut, ‘aşkın kazandığını’ göstermek amacıyla insanların videoyu paylaşması yönünde çağrıda bulundu.