Yunan havayolu şirketi 'ayrımcılık' yaptığı için Filistin'den özür diledi

Yunanistan'ın Aegean Havayolları, Atina'dan Tel Aviv'e hareket etmek üzere olan uçaktaki 2 Filistinli yolcunun, İsraillilerin talebi üzerine uçaktan indirilmesi nedeniyle özür diledi.

Sputnik’in haberine göre Filistin Kurtuluş Örgütü'nden (FKÖ) yapılan yazılı açıklamaya göre, Aegean Havayolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Dimitrios Gerogiannis, iki Filistinli yolcuya yönelik 'ırkçı tutum' nedeniyle FKÖ'ye özür mesajı gönderdiği aktarıldı.

"Ayrımcılık ihtimalini reddediyoruz"

Gerogiannis mesajında, şu ifadeleri kullandı: "Söz konusu olayda mürettebat olayı çözmek için bir buçuk saatten fazla uğraştı ancak başarılı olamadı. Buna rağmen bir grup yolcunun, Filistinli yolcuların uçaktan indirilmesine neden olan gerekçelerinin geçersiz olduğunu itiraf ediyoruz. Böyle bir olay şirket tarihinde daha önce yaşanmadı. Şirket olarak bağlı olduğumuz ilkelerimizle taban tabana zıt olan ve çalışanlarımızın uyguladığı ayrımcılık ihtimalini reddetmekteyiz. Olay nedeniyle özür diliyoruz."

Filistin halkından özür mahiyetinde

FKÖ Genel Sekreteri Saib Ureykat da düzenlediği basın toplantısında, mesajın, yaşanan olaydan dolayı Filistin halkından özür mahiyetinde olduğunu belirtti.

Ureykat, uçaktan inmesi gerekenlerin aslında Filistinliler değil onlarla aynı uçakta seyahat etmeyi istemeyen ırkçı İsrailliler olduğunu dile getirdi.

Aegean Havayolları'na ait uçaktaki İsrailli yolcular, pazar günü iki Filistinli ile aynı uçakta uçmayı reddetmiş, bunun üzerine şirket görevlileri Filistinli yolcuları uçaktan indirmişti.