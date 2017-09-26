Yahudi yerleşimine saldırı: 3 ölü

Batı Şeria'daki Yahudi yerleşiminde düzenlenen saldırıda üç İsrailli öldü, bir kişi ağır yaralandı. Filistinli failin güvenlik güçlerince vurularak öldürüldüğü bildirildi.

Batı Şeria'da Filistinli silahlı saldırgan üç İsrailliyi öldürdü. İsrail polisi, saldırganın Filistinli işçilerle birlikte Kudüs'ün kuzeybatısındaki Har Adar yerleşimine girdikten sonra kontrol noktasındaki görevlilere ateş açtığını açıkladı. Silahlı saldırıda üç kişinin öldüğü bir İsraillinin de ağır yaralandığı bildirildi. İsrail güvenlik görevlilerinin açtığı ateşte yaralanan failin daha sonra öldüğü kaydedildi. Hastaneye kaldırılan yaralı İsraillinin durumunun ağır olduğu açıklandı.

1967 yılında İsrail'in işgal ettiği Batı Şeria ile İsrail'in ilhak ettiği Doğu Kudüs'te yaklaşık 600 bin Yahudi yerleşimci yaşıyor.

Filistinliler ile İsrailliler arasında iki yıl önce yeniden patlak veren şiddet olayları son aylarda azalmaya yüz tutmuştu. 2015 yılının Ekim ayından bu yana saldırı ve çatışmalarda 295 Filistinli ve İsrailli Arap ile 50 İsrailli yaşamını yitirdi. İsrail makamları, öldürülen Filistinlilerin çoğunluğunun bıçak, ateşli silah ya da motorlu araçlarla saldırı düzenleyenler olduğunu savunuyor.

ABD yeni barış girişimi başlatıyor

İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin, Batı Şeria'da üç İsraillinin ölümüne yol açan saldırıyı kınayarak, "Bu zalim terör saldırısı, güvenlik güçlerimizin İsrail halkını korumak ve savunmak amacıyla son derece önemli bir görevi yerine getirdiklerini bir kez daha gözler önüne sermektedir' açıklaması yaptı.

İsrail Dışişleri Bakan Yardımcısı Zipi Chotoveli de, ‘Har Adar'daki terör saldırısının Filistinlilerin Amerikan özel temsilcisi Jason Greenblatt'a gönderdikleri hoşgeldin mesajı olduğunu' söyledi. ABD Başkanı Donald Trump'un Ortadoğu özel temsilcisi Greenblatt önümüzdeki hafta bölgeye gidecek. Başkan Trump İsrail ile Filistinliler arasında barış süreci başlatmak istediğini duyurmuştu. Chotoveli "ABD'nin öncelikli hedefinin Filistin terörünü durdurmak olması gerektiğini" söyledi. Dışişleri Bakan Yardımcısı "terörü körükleyenlerle konuşmanın anlamı olmadığını" sözlerine ekledi.