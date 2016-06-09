Yahudi Soykırımı’nın inkârına hapis cezası



İtalyan milletvekilleri, Yahudi Soykırımı'nın inkârı ve belirli etnik gruptaki insanlara karşı nefret çağrılarına 2-6 yıl arasında hapis cezası öngören yasa tasarısını kabul etti.

İtalyan haber ajansı Ansa'nın haberine göre, 237 milletvekili yasa tasarısına evet derken, 5 kişi hayır oyu kullandı. 102 milletvekili ise çekimser kaldı.

Senato yasa tasarısını şubat ayında onaylamıştı.

Yahudi cemaati yasayı memnuniyetle karşıladıklarını duyurdu. Yahudi Cemaatleri Birliği Başkanı Renzo Gattegna, “Yasanın kabul edilmesi İtalya Parlamentosu açısından tarihi bir an” açıklamasını yaptı.