-YAHUDİ SOYKIRIMI KURBANLARI İÇİN İLK RESMİ TÖREN İSTANBUL (A.A) - 27.01.2011 - ''27 Ocak Uluslararası Yahudi Soykırımı Kurbanlarını Anma Günü'' dolayısıyla Türkiye'de ilk kez Neve Şalom Sinagogu'nda Türkiye Hahambaşılığı ve Türk Musevi Cemaatince resmi tören düzenlendi. TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin, tören dolayısıyla gönderdiği mesajda, Türkiye'nin yüzyıllardır çeşitli milletlere inanç, kültür ve ırk ayırımı yapmadan kucak açtığını, insanların huzur ve barış içinde bir arada yaşadığı örnek bir coğrafya olduğunu belirtti. Bu coğrafyada ve kültürde, geçmişten bugüne farklılıkların ayrışma değil, bütünleşme ve zenginleşme kaynağı olarak görüldüğüne dikkati çeken Şahin, mesajında şunları kaydetti: ''Milletimiz tarihi boyunca zulüm gören halklara sahip çıkan, insanlığa karşı her türlü eziyet, haksızlık ve baskıyı şiddetle reddeden, barışçı ve ilkeli bir anlayışı benimsemiştir. İnsanlığın ortak vicdanını yaralayan bu trajedi karşısında aziz milletimizin ayrılmaz parçası olan Musevi vatandaşlarımızla aynı duyguları paylaşıyor ve benzer acıların bir daha yaşanmamasını diliyorum.'' -DIŞİŞLERİ BAKANI DAVUTOĞLU'NUN MESAJI- Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu da mesajında, BM Genel Kurulu'nun 2005 yılında aldığı karar çerçevesinde dünyanın çeşitli yerlerinde düzenlenen anma törenlerinin güzel bir örneğini oluşturan İstanbul'daki törenin ve sergilenen katılımın, Türk toplumunun Yahudilerin tarihte çektiği acılar karşısında ortaya koyduğu geleneksel duyarlılığın da bir göstergesini oluşturduğunu ifade etti. Mesajında, ''İnsanlık tarihinin en karanlık sayfalarından birini oluşturan Yahudi soykırımı karşısında Türkiye'nin 2. Dünya Savaşı sırasında diplomatlarının da cesaretiyle sergilediği olumlu tavır, esasen Yahudilere karşı bu topraklarda gösterilen tarihsel yakınlığın bir uzantısını oluşturmaktadır'' ifadesine yer veren Davutoğlu, şöyle devam etti: ''Türkiye, insanlığa karşı emsalsiz bir suç olan Yahudi soykırımının hatırlanması ve bu tarifsiz vahşetten gerekli derslerin çıkarılması için uluslararası düzeydeki bilinçlendirme çabalarına desteğini maddi ve manevi olarak sürdürecek, bu doğrultudaki ilkeli politikasını her zaman muhafaza edecektir. Ortak hafızamızın acı bir parçası olan bu insanlık ayıbı vesilesiyle bu anlamlı töreni düzenleyen Türk Musevi cemaatini selamlıyor, hayatını kaybedenleri saygıyla anıyorum.'' -DİYANET İŞLERİ BAŞKANI GÖRMEZ- Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez de mesajında, masum insanlara yönelik olarak işlenen soykırım ve sürgün gibi suçların dini, milli, felsefi ve insani hiçbir gerekçesi olamayacağını belirtti. İslama göre bir insanı öldürmenin bütün insanları öldürmek gibi ağır bir günah ve vebali olduğunu ifade eden Görmez, mesajında şunları kaydetti: ''Tarihte başta Yahudilere karşı işlenmiş olan insanlık suçu olmak üzere bütün insanlık dışı tutumları nefretle kınıyorum. İnsanlık yaşanan bu hadiselerden ders almalıdır ve dünyanın neresinde olursa olsun böyle acı tecrübelerin yaşanmamasını, dini, inancı, kültürü ve milleti ne olursa olsun bütün insanların barış ve huzur ortamında karşılıklı sevgi, saygı ve hoşgörü içinde birlikte yaşayabileceği bir dünyayı yüce Allah'tan niyaz ediyorum.'' -HOLOKOST ÖĞRETİSİNİN GEREKLİLİĞİ- Törende, ''Holokost Öğretisinin Gerekliliği''ni anlatan cemaat üyesi Süzet Sidi, 2. Dünya Savaşı sırasında Nazi Almanyasının, Almanya'da ve işgal ettikleri topraklarda kurdukları toplama, çalışma ve ölüm kamplarında 6 milyon Yahudi'yi belirli bir plan çerçevesinde, inanılması güç, vahşet dolu metotlarla öldürmesinin, bir Yahudi tarihi meselesi değil bir insanlık tarihi meselesi olduğunu dile getirdi. ''Holokost'' ya da ''Shoa'' olarak adlandırılan bu vahşetin insanlık tarihinin en kara, en dip noktası olarak kabul edildiğini ifade eden Sidi, şunları kaydetti: ''Holokost, tarihteki herhangi bir soykırım değildir. Her ne kadar bu terim günümüzde bazen sorumsuzca kullanılıyorsa da Holokost'tan kasıt 2. Dünya Savaşı sırasında Nazi Almanyasında ve işgal ettikleri ülkelerde planlı bir şekilde 6 milyon Yahudi'nin öldürülmesidir. Holokost'un simgesi Auschwitz ölüm kampı, 27 Ocak 1945 günü, bundan tam 66 yıl önce Sovyet ordusu tarafından kurtarıldı. İnsanlık o gün o zamana kadar hiç görmediği, hayal bile edemediği boyutta bir vahşete, bir insanlık dramına şahit oldu. Holokost anlatılmalıdır, çünkü insanoğlu kendi tarihinin bu korkunç gerçeğini öğrenmez ya da unutursa başka Holokostlar insanlık tarihinde yerlerini almak için gizlendikleri mağaralarından çıkmakta tereddüt etmeyecektir.'' Günümüzde yeni Holokostlar peşinde olanların Holokostu sıradanlaştırarak, yalanlayarak, inkar ederek, insanlığın yok olma sürecini başlatmak üzere olduğunu savunan Sidi, ''Eğer amaçlarına ulaşırlarsa da dünya insanı Holokostu bir yalan, bir uydurma olarak görmeye başlar, Holokostun bugüne kadar anlatılmaya çalışıldığı gibi bir insanlık dramı, insanın insana yaşatabileceği en büyük felaket olduğunu reddederse, yeni bir Holokost planının ilk ve en büyük, en önemli ayağı başarıyla tamamlanmış olacaktır'' diye konuştu. Törene, Dışişleri Bakanlığı adına Büyükelçi Ertan Tezgör, İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Türkiye Musevileri Hahambaşı İsak Haleva, Türk Musevi Cemaati Başkanı Sami Herman, DP Genel Başkanı Namık Kemal Zeybek, Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, Adalar Belediye Başkanı Mustafa Farsakoğlu, Beşiktaş Belediye Başkanı İsmail Ünal, CHP İstanbul İl Başkanı Nebil İlseven ve cemaat mensupları katıldı.