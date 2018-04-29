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BBC Türkçe

'Yahudi misafirlerimiz, havuza girmeden önce duş alın' uyarısına öfke

İsrail hükümeti, İsviçre'nin doğusundaki Arosa kasabasında havuz girişine 'Yahudi misafirlerimiz, lütfen havuza girmeden önce duş alınız' uyarısı koyan otel hakkında resmi şikâyette bulundu.

29 Nisan 2018 20:30

İsrail Hükümeti, İsviçre'nin doğusundaki Arosa kasabasında havuz girişine "Yahudi müşterilerimiz, lütfen havuza girmeden önce duş alınız" uyarısı koyan otel hakkında resmi şikâyette bulundu.

Guardian gazetesinin haberine göre, bir müşterinin Facebook'ta fotoğrafını yayımladığı uyarı yazısında, Aparthaus Paradise adlı otelin yöneticisi "Kurallara uymazsanız, size havuzu kapatmak zorunda kalırım" diyor.

Mutfakta da Yahudi müşterilere yönelik bir uyarı yazısı yer alıyor. Yazıda, "Yahudi müşterileriniz, derin dondurucuyu sabah saat 10.00-11.00 ve öğleden sonra 16.30-17.30 saatlerinde kullanabilir. Personelimizin sürekli rahatsız edilmek istemediğini anlayacağınızı umuyorum" deniyor. Derin dondurucunun personel odasında olduğu belirtiliyor.

Otelin uyarılarının İsrail gazetelerinde yayımlanmasından sonra İsrailli yetkililerden sert açıklamalar geldi.

İsrail Dışişleri Bakan Yardımcısı Tzipi Hotovely, uyarı yazılarını "En kötü ve en çirkin cinsinden Yahudi düşmanlığı" diye niteledi.

İsrail'in İsviçre Büyükelçisi Jacob Keidar'ın oteli ziyaret etmesinden sonra uyarı yazıları kaldırıldı.

Ancak Hotovely, İsviçre Hükümeti'nden resmi kınama talep ettiklerini açıkladı.

İsviçre Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, İsviçre Büyükelçiliği'ne gönderdikleri yazıda, "Her türlü ırkçılık, Yahudi düşmanlığı ve ayrımcılığı kınadıklarını" bildirdi.

Otel müdürü Ruth Thomann, İsviçre'de yayımlanan "20 Minutes" gazetesine açıklamasında Yahudi düşmanı olmadığını söyledi ancak uyarısında yanlış sözcükler seçtiğini savundu.

Thomann, birçok Yahudi müşterileri olduğunu, diğer müşterilerin şikayetleri üzerine bu uyarıları asmak zorunda kaldığını belirtti.

Yahudi düşmanlığını önlemeye yönelik çalışmalar yürüten Simon Wiesenthal Centre adlı kuruluş, İsviçre hükümetine oteli kapatması ve yönetimini cezalandırması çağrısında bulundu.

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