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Dünya
Deutsche Welle

Yahudi kurumlarına sıkı koruma

Fransa’da yaklaşık 5 bin polis, Yahudi kurumlarını korumakla görevlendirildi. Ayrıca Fransa Başbakanı, terör alarmı seviyesinin en yüksekte kalmaya devam ettiğini açıkladı.

12 Ocak 2015 14:12


Fransa İçişleri Bakanı Bernard Cazeneuve, ülkesindeki okul ve sinagoglarla birlikte 717 Yahudi kurumunun korunması için 4 bin 700 polis ve jandarmanın görev yapacağını açıkladı.

Amedy Coulibaly adlı saldırganın geçen perşembe günü bir polisi vurduğu Paris'in güneyindeki Montrouge'da bir Yahudi okulunda öğrenci velileriyle bir araya gelen Bakan Cazeneuve, güvenlik önlemleri için ek birlikler görevlendirildiğini vurguladı.

Fransa Başbakanı Manuel Valls da Fransa'daki terör alarmı seviyesinin en yüksekte kalmaya devam edeceğini söyledi. Başbakan, polis ve jandarma ile birlikte halihazırda görevlendirilen 2 bin askerin yanı sıra önümüzdeki günlerde 6 bin askerin daha Terörle Mücadele Planı çerçevesinde görev yapacağını açıkladı.

BFMTV ve RMC kanallarına yaptığı açıklamada Valls, Coulibaly'nin 'büyük olasılıkla' en az bir suç ortağı olduğunu belirtti.

Polis, geçen cuma günü bir koşer marketteki rehine eylemi sırasında hayatını kaybeden 4 rehinenin Coulibaly tarafından vurulduğunu açıkladı. Coulibaly de operasyonda ölü ele geçirilmişti. Saldırgan, Charlie Hebdo saldırısını düzenleyen kişilerle bağlantılı olduğunu söylemişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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