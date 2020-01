'Yahudi Kültürü Avrupa Günü' mizahla geliyor

7 Ekim Pazar günü Galata bölgesinde gerçekleşecek olan Yahudi Kültürü Avrupa Günü için bu sene seçilen tema ‘Yahudi Mizahı’ oldu. Türkiye’nin yanı sıra Avrupa’nın 30 farklı ülkesinde eşzamanlı olarak düzenlenen etkinlikler kapsamında konserler, söyleşiler, sergi ve konferanslar, dans ve tiyatro gösterileri yer alıyor.

AGOS gazetesinde yer alan ahabere göre, ilki 1999 yılında yapılan Yahudi Kültürü Avrupa Günü etkinlikleri Yahudilerin kültürel ve tarihi mirasını tanıtma amacıyla düzenleniyor. Türkiye dahil olmak üzere Avrupa’nın 30 farklı ülkesinde düzenlenen etkinlikler kapsamında konserler, söyleşiler, dans ve tiyatro gösterileri, sergi ve konferanslar yer alıyor. Her yıl farklı bir temayla düzenlenen Yahudi Kültürü Avrupa Günü bu yıl 7 Ekim Pazar günü İstanbul’un Galata ve Balat gibi Yahudilerin yüz yıllar boyunca yoğun olarak yaşadığı çeşitli bölgelerinde yapılacak etkinliklerle kutlanacak. Bu yılın teması ise Yahudi Mizahı olarak belirlendi. Tamamı halka açık olan etkinliklerde ünlü sanatçılardan konserler İstanbullulara eğlenceli saatler yaşatacak.

Ayhan Sicimoğlu ve Latin All Stars

Yahudi Kültürü Avrupa Günü etkinliğinde Ayhan Sicimoğlu & Latin All Stars grubu sahne alacak. Sky Türk kanalında yayınlanan “Ayhan Sicimoğlu ile Renkler” programı ile milyonlarca izleyiciyi ekrana bağlayan Ayhan Sicimoğlu latin ve Küba esintili şarkılarını Latin All Stars grubu ile birlikte seslendirecek. Ayhan Sicimoğlu & Latin All Stars konseri 7 Ekim Pazar günü saat 16:30’dan itibaren Avusturya Lisesi’nde izlenebilecek.

Renan Koen Trio

Köprüler/Bridges albümüyle 8 yaşında başladığı müzik kariyerinde geliştirdiği yetenekleri olabilecek en iyi şekilde sergileyen sanatçı Renan Koen, Sedef Çetin Atala ve Nermin Kaygusuz ile birlikte oluşturduğu Renan Koen Trio grubuyla dinleyicilerle buluşacak. Piyano, yaylılar ve vokalin mükemmel uyumunu sergileyen Renan Koen Trio, 7 Ekim Pazar günü saat 13:30’da Aşkenaz Sinagogu’nda sahne alacak.

Maftirim Korosu

İspanya’dan göç eden Yahudilerin klasik Türk musikisi ve tasavvuf müziğinden etkilenerek sergilemeye başladıkları İbrani Tasavvuf İlahileri, maftirim müziğinin temelini oluşturuyor. Hazan Menahem Eskenazi şefliğinde 2002 yılında kurulan Sinagog Maftirim Korosu; Albert Güzelbahar, Beni Albukrek, Bensi Elmas, Jak Pardo, İzak Edili, Mordo Razon, Nisim Beruhiyel, Robert Elmas, Rıfat Dana, Sedat Amon, Selim Bihar, Selim İyigör ve Yusuf Kaspi ile çalışmalarına devam ediyor. Maftirim Korosu Yahudi Kültürü Avrupa Günü etkinlikleri kapsamında 7 Ekim Pazar günü saat 11:30’da İtalyan Sinagogu’nda dinleyicileriyle buluşacak.

Yahudi bestecilerden müzikaller

1997 yılından beri çeşitli gruplara vokal yapan, müzikal çevirisi, müzikal tiyatro ve vokal dersleri veren Buket Bahar ve İTÜ-MİAM’da uzman olarak çalışan piyanist Jerfi Aji’nin oluşturduğu grup 7 Ekim Pazar saat 15:30’da Aşkenaz Sinagogu’nda dinleyicilere Yahudi bestecilerin yarattığı müzikallerden bir demet sunacak.

Neve Şalom Sinagogu, Aşkenaz Sinagogu, Galata Derneği ve daha pek çok farklı mekanda gerçekleştirilecek etkinliklerin tam programına ve sanatçılara dair bilgilere yahudikulturuavrupagunu.com adresinden ulaşılabiliyor.