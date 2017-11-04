Yahudi kadınlarından reform

Deniz Kılınç / İstanbul, 4 Kasım (DHA) - İspanya\'da bir sinagog, Cumartesi günü Avrupa\'da ilk kez bir kadın tarafından yazılmış olan Sefer Tora\'yı ortaya çıkaracak.

Ortodoks Yahudilerin kanunlarına göre Sefer Tora, Yahudiliğin beş kutsal kitabında yer alan kanunların toplamı olarak sayılıyor ve Sefer Tora\'yı yalnızca erkekler yazabiliyor. Ve birçok geleneğe göre, Yahudi kadınların dini metinlere dokunması bile yasak. Fakat İber Yarımadası\'nda kadınlar, bu cinsiyet ayrımcılığına bir son vermeye hazırlanıyor. Uzmanların açıklamasına göre Avrupa\'da ilk kez bir kadın tarafından yazılan Sefer Tora, Avrupalı Yahudi Halkı için bir dönüm noktası olacak.

ABD\'de yenilikçi bir haham olarak yaşamını sürdüren Jill Zimmerman konuyla ilgili olarak, \"Yahudi Reform Kadınları, 2001 yılında bir kadının yazdığı ilk Sefer Tora\'sını dua servislerimizde ve toplantılarımızda kullanılmak üzere erişime açtı. Bu gelişme, yalnızca biz Yahudi Reform Kadınları için değil, genel anlamda Yahudilik dini için önemli bir adım. Şu an dünyanın her yerinde, Sefer Torası yazmak gibi değerli bir işi yapabilecek bir kadın var\" dedi.

Sefer Torası yazmak karışık bir süreç ve bir kişinin katip olabilmesi için uzun yıllar eğitim alması gerekir. Bazı Yahudiler, Tora\'yı yazan bir katibin koluna dokunarak katılım sağlamaya başlayabiliyor.

Cumartesi günü ortaya çıkarılacak Sefer Torası, İspanya\'da son 500 yıldır yazılan ilk Tora unvanını taşırken, Ortodoks Yahudilerine göre kadınların dini ritüellere katılması hala tartışmalı bir konu. Reform Yahudilerinde kadınlar Tora yazıp dini ritüellere katılabiliyorken, Ortodoks Yahudileri\'nde daha katı bir anlayış ve cinsiyete göre ayrılmış iş düzeni mevcut.