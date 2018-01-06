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Dünya
Deutsche Welle

Yahudi düşmanı göçmenlere sınır dışı planı

Hristiyan Birlik partilerinin, "ithal Yahudi düşmanlığına karşı çıkmak" amacıyla antisemit nefret söyleminde bulunan göçmenlerin sınır dışı edilmesini mümkün kılacak bir taslak üzerinde çalıştıkları bildirildi.

06 Ocak 2018 19:27

Hristiyan Birlik partilerinin, antisemit nefret söyleminde bulunan göçmenleri gelecekte sınır dışı etmeyi mümkün kılacak bir plan üzerinde çalıştıkları bildirildi. Welt gazetesinde cumartesi günü yayınlanan habere göre, Hristiyan Demokrat Birlik/Hristiyan Sosyal Birlik (CDU/CSU) meclis grubunun hazırladığı metin taslağında "Almanya'da Yahudilerin yaşamını reddeden ya da İsrail'in var olma hakkını sorgulayanların bizim ülkemizde yeri olamaz" ifadesine yer verildi.

Metnin Yahudi soykırımını anma günü olan 27 Ocak'ta federal meclise getirilmesinin planlandığı kaydedildi. Metin taslağında, Alman ikamet yasasının sağladığı imkanların eyaletler düzleminde antisemit yabancıların sınır dışı edilmesi için kullanılması yönünde çalışıldığı belirtildi.

"İthal Yahudi düşmanlığı"

CDU Meclis Grubu Başkan Yardımcısı Stephan Harbarth, Die Welt'e yaptığı açıklamada "Arap ve Afrika kökenli göçmenlerin antisemitizmine de kararlı bir biçimde karşı çıkmak zorundayız" dedi.

Harbarth, "İthal Yahudi düşmanlığına karşı önleyici tedbirler ve sınır dışı etme hakkının sunduğu imkanlara kadar tüm baskı araçlarının kullanılması gerektiğini" dile getirdi.

Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasına tepki gösterme amacıyla aralık ayında Almanya'da düzenlenen protestolarda İsrail bayrağı yakılması ülke çapında büyük tepkiyle karşılanmıştı. Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier de bayrak yakılmasının kendisini utandırdığını söylemişti.

Alman yasalarına göre İsrail bayrağının yakılmasına uygulanmabilecek cezai bir yaptırım ise oldukça kısıtlı. Yalnızca zarar verilen bayrak daha önce örneğin bir elçilik binasında asılmışsa para ya da iki yıla kadar hapis cezası söz konusu olabiliyor.

© Deutsche Welle Türkçe

dpa/BÜ/BW

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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