Gani Müjde: Simge Türk kızı değil miydi?

Yahşi Cazibe dizisinin finalinde 2 yıldır melek kalpli gösterilen Azeri Cazibe karakterini canlandıran Aslıhan Gürbüz'ün yapımcıyla sorun yaşayıp son bölümde oynamayınca dolandırıcı bir kadın olarak gösterilmesiyle ilgili tepkiler sürüyor.

Dizinin senaristi Gani Müjde, Azeri karakterini neden kötü gösterdiği konusundaki tepkilere önce "Biz Cazibe ve Kemal ile bebekli bir final yapacaktık. Ama yapımcı bize Cazibe'nin son bolüme gelmeyeceğini bildirdi. Biz de apar topar eldeki oyuncularla yeni bir mutlu son yaptık. Kemal'in Simge'yi seçmesi için de senaryo gereği büyük bir hayal kırıklığı yaşaması gerekiyordu. Bu duygusal kırılma da ancak ihanetle mümkündü. Olay budur" şeklinde açıklama yapmasına rağmen eleştiriler bitmeyince sinirlerdi ve şöyle konuştu:

"Finalde Azeri kadınları aşağıladın diyen dostlar, 92 bölüm yerden yere vurduğum Simge de Türk vatandasiydi. Gereksiz alinganliklar yapmayın."