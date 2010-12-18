'Yahşi Cazibe’ dizisine kınama

T24 - Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğretim Elemanları Derneği (VÜNİDER), bir televizyon kanalında yayınlanan ‘Yahşi Cazibe’ adlı dizinin sahnesinde kötü imaj profili çizen bir dizi karakterinin diplomasında, üniversitenin adı ve ambleminin kullanılmasını kınadı.



VÜNİDER tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Üniversitemizin adını bu biçimde senaryo malzemesi yapan bir diziyi finanse edip, yayınlayan TV’yi kınıyoruz” denildi. Milliyet gazetesinde yayımlanan haber şöyle:



VÜNİDER konuyla iligili yazılı basın açıklamasında bulundu. Açıklamada, 11 Aralık 2010 gün yayınlanan ‘Yahşi Cazibe’ dizisinin 22'nci bölümde YYÜ’nün adı ve ambleminin kullanıldığına dikkat çekildi. Bunun da dizinin bazı sahnelerde yer aldığı belirtildi. VÜNİDER, söz konusu sahnelerde ‘görgüsüz’, ‘terbiyesiz’ ve ‘maganda’ profili çizen bir dizi karakterinin üniversite diplomasını makamında duvara astırmakta olduğunu ve duvara astırılan diplomanın üzerinde ise ‘T.C. Yerköy Yüzüncü Yıl Üniversitesi’ yazıldığı, ayrıca Üniversitenin Van Gölü resimli ambleminin de burada yer aldığı belirtilerek şu değerlendirme yapıldı: “1982 yılında kurulan Yüzüncü Yıl Üniversitesi Devletimizin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanımız Mustafa Kemal Atatürk'ün doğumunun 100'üncü yılı şerefine bu adı almıştır. Böyle bir sahnenin onun adını da zedeler nitelikte olduğunu düşünüyoruz. Bu yıl 28'inci kuruluş yılını kutlayan Üniversitemiz ülkemizin sayılı yüksek öğretim kurumları arasında yer almaktadır. Üniversitemiz sayıları 13.000'i bulan öğrencisi, 1500'u bulan öğretim elemanı kadrosu ve bir o kadar idari personeliyle Ülkemizin en doğusunda bilim, sanat ve eğitim üretmektedir. Öğretim Üyeleri yaptıkları çalışmalarla uluslararası çapta başarılar elde etmekte, ödül üzerine ödül kazanmaktadır.



Sporcularımız bölgelerini ve ülkelerini temsil ettikleri karşılaşmalarda üstün dereceler elde etmektedir. Üniversitemiz son yıllarda üretilen bilimsel yayınlar nedeniyle ülkemizin ve dünyanın belli başlı eğitim kurumları arasına girmiştir. Mezunlarımız hiçbir zaman ‘görgüsüz’, ‘terbiyesiz’ ya da ‘maganda’ olarak nitelenemez. ATV'de yayınlanan dizide Üniversitemizle ilgili yaratılan olumsuz imajı hiç hak etmediğimizi düşünüyoruz. Yönetimi, öğretim elemanları, idari kadrosu ve ayrıca öğrencileri ile birlikte Yüzüncü Yıl Üniversitesi'ni hor gören bu tür yayınları VÜNİDER esefle karşılamaktadır. Üniversitemizin adını bu biçimde senaryo malzemesi yapan bir diziyi finanse edip yayınlayan ATV'yi kınıyoruz. Bu konuda girişimde bulunması için Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğü'nü, Yüksek Öğrenim Kurulu'nu, Milli Eğitim Bakanlığı'nı ve RTÜK'ü göreve çağırıyoruz.”







