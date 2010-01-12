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Kültür-Sanat

Yahşi Batı 1.5 milyon sınırını aştı

Cem Yılmaz'ın yeni filmi 1.5 miyondan fazla seyirciye ulaştı.

12 Ocak 2010 02:00

T24- Cem Yılmaz'ın 1 Ocak'ta vizyona giren “Yahşi Batı” filmini, gösterime girdiğinden bu yana  1.5 milyonun üstünde kişi izledi.


1 Ocak’ta 370 kopya olarak 693 salonda vizyona giren film, ikinci hafta sonunda 371 bin 582 kişi tarafından izlendi ve 3 milyon 567 bin 910 TL hasılat sahibi oldu. Böylece “Yahşi Batı”yı gösterime girdiği ilk 10 günde toplam 1 milyon 571 bin 125 kişi izledi. Film, 14 milyon 533 bin 167 TL gişe hasılatına ulaşmış oldu.

Nihayet açıklandı

Ezel Akay’ın yönettiği, Nurgül Yeşilçay, Memet Ali Alabora ve Gülse Birsel’in rol aldığı “7 Kocalı Hürmüz” filminin sır gibi saklanan gişesi de sonunda açıklandı. Filmi vizyonda kaldığı altı hafta boyunca toplam 356 bin 456 kişi izledi. Yapım, altı haftada 3 milyon 76 bin 291 TL hasılat elde etti.

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