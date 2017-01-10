Yahoo'nun adı değişti, CEO'su istifa etti!

Arama motoru alanında Google'ın en büyük rakibi olan ama son yıllarda rakibinin oldukça gerisinde kalan Yahoo adını değiştirmesi üzerine, CEO'su Marissa Mayer de görevinden istifa edeceğini duyurdu.

Evita lakaplı Mayer, 2012 yılında Yahoo’ya transfer olmuş, uzun süre dünyanın en çok maaş alan profesyonelleri listesinin üst sıralarında yer almıştı. Söz konusu kararı Verizon'a satılması ile alan şirket, bundan sonra yoluna Altaba adıyla devam edecek.

Yahoo'nun bazı birimlerini satın alan Verizon, Yahoo ismini bu birimler için kullanmaya devam edecek. Ancak şirketten geriye kalan birimler için Altaba ismi kullanılacak. Bundan birkaç ay önce Verizon'ın Yahoo'nun bazı birimlerini 4.8 milyar dolar karşılığında satın alacağı açıklanmıştı. Şu an için anlaşmanın detayları ile ilgili resmi bir açıklama bulunmuyor.

Şirketin medyatik CEO'su Marissa Mayer, teknoloji dünyasında zirveye çıkabilen ender kadınlardan birisi. CNBC'ye göre 2015'te aldığı bonuslar ile birlikte 42.1 milyon dolar kazanan Mayer sektörün en çok kazanan CEO'larından biri.

En çok kazanan kadın CEO'lardan biri olan Mayer'ın CV'si

İş tecrübesi:

17 Temmuz 2012'den itibaren Yahoo'nun CEO'su olan Marissa Mayer 1999 – 2012 yılları arasında rakip firma Google'ın sözcüsü ve üst düzey yöneticisi olarak görev yapmıştı.

Eğitimi:

ABD'nin en köklü üniversitelerinden biri olarak gösterilen Stanford Üniversitesi'nde (1993-1997) lisans eğitimini tamamlayan Mayer, aynı üniversitede 'Computer Science' departmanında (1997-1999) master'ını yaptı. Mayer ileri düzeyde İspanyolca ve orta seviyede Almanca biliyor.

Kuvvetli olduğu alanlar:

Çalışkan, ikna edici, lider, mobil uygulamalar & aplikasyonlar, ürün yönetimi, marketing.

Bir gününü nasıl geçiriyor:

Mayer'in CV'sinde 42 yaşındaki yöneticinin bir gününü nasıl geçirdiği bilgisi de yer alıyor. Burada yer alan bilgiye göre, Mayer günde en çok zamanı Yahoo çalışanlarını yaptıkları işin anlamlı olduğu yönünde motive etmeye harcıyor.

Mayer geri kalan zamanında yaptıklarını şöyle sıralıyor:

Cupcake yapmak, New York ve San Francisco'daki bale okulları ile ilgilenmek, uyumak, işi hakkında hayaller kurmak ve San Francisco'daki Four Seasons Hotel'in 28'inci katındaki odanın hayalini kurmak.