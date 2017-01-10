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Bilim / Teknoloji

Yahoo'nun adı değişiyor

Yahoo'nun yeni isminin Altaba olacağı açıklandı

10 Ocak 2017 12:57

Verizon tarafından satın alınacak olan Yahoo'nun adının değişeceği bildirildi. Yahoo'nun yeni isminin Altaba olacağı açıklandı.

Verizon, satın alma kararını finale ulaştırmak için işlemlere devam ederken, Yahoo’nun CEO’su Marrisa Mayer, yönetim kurulundaki görevinden ayrıldı. Mayer ile beraber, beş üst düzey yönetici daha yönetim kurulundan ayrıldı.

Verizon’dan yapılan açıklamaya göre bu görev değişimleri, anlaşmazlık sonucu değil, Yahoo’nun Verizon tarafından satın alma sürecindeki teknik işlemlerin bir parçası olarak gerçekleşti.

Mayer’ın yatırım şirketinde göreve devam edip etmesi beklenmiyor. Verizon tarafından satın alınan Yahoo varlıklarını yönetip yönetmeyeceği de kesin değil ancak görevine devam edecek olsa bile Yahoo’nun CEO’su olduğu dönemdeki gibi, her sözü kanun yerine geçmeyecek ve Verizon yönetiminden onay almadan hareket edemeyecek.

Yahoo'nun CEO'su Marissa Mayer da görevinden istifa edeceğini duyurdu. Evita lakaplı Mayer, 2012 yılında Yahoo’ya transfer olmuş, uzun süre dünyanın en çok maaş alan profesyonelleri listesinin üst sıralalrında yer almıştı.

Yahoo'nun bazı birimlerini satın alan Verizon, Yahoo ismini bu birimler için kullanmaya devam edecek. Ancak şirketten geriye kalan birimler için Altaba ismi kullanılacak. İş tecrübesi: 17 Temmuz 2012'den itibaren Yahoo'nun CEO'su olan Marissa Mayer 1999 – 2012 yılları arasında rakip firma Google'ın sözcüsü ve üst düzey yöneticisi olarak görev yapmıştı.

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