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Bilim / Teknoloji

Yahoo!'dan 'ağ güvenlikçilerine' pizzalı biralı davet!

İnternet devlerinden Yahoo!, "açılım" stratejisini geliştirmek için ağ güvenliği uzmanlarına "akıl danıştı".

16 Eylül 2008 03:00

İnternet devlerinden Yahoo!, "açılım" stratejisini geliştirmek için ağ güvenliği uzmanlarına "akıl danıştı". Yahoo!, daha da gelişmek ve güçlenmek için başlattığı açılım politikası gereğince, geçen hafta sonunda California'daki Sunnyvale kampüsünde 300 kadar ağ güvenliği uzmanına davet verdi. Şirket yetkilisi Chris Yeh, "Açılım politikası bizim için çok önemli. Şirketimizi diğer şirketlerle işbirliğine sokmak istiyoruz" dedi.

Toplantıda ağ güvenliği uzmanlarının fikirlerine müracaat edildi. Pizza, bira ve enerji içecekleri ikram edilen davette, kendilerinden "güzel fikirler" istenen uzmanlae, internette sadece belli verileri tarayıp bunları bir ana sayfada gösterebilecek 50 kadar yazılım hazırladı.
Microsoft şirketi, Yahoo!'yu almak için Ocak ayında 44,6 milyar dolar teklif etmiş, ancak taraflar anlaşamamıştı.

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