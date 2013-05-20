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Bilim / Teknoloji

Yahoo Tumblr’ı satın alıyor

Satın alma gerçekleşirse Tumblr, Facebook'un 1 milyar dolar ödediği Instagram'ı geçerek en yüksek bedelle el değiştiren sosyal medya sitesi olacak

20 Mayıs 2013 10:51

ABD’li arama motoru Yahoo, popüler blog sitesi Tumblr’ı 1,1 milyar dolar nakit para karşılığından satın alma kararı aldı.

ntvmsnbc'nin Wall Street Journal gazetesine dayandırdığı habere göre,  Yahoo CEO'su Marissa Mayer'in Tumblr kurucusu David Karp ile hafta sonu görüşüp anlaştı. Google’dan transfer ettiği CEO’sunun ardından kendini geliştirme atağına geçen Yahoo yetkililerinden iddiaları doğrulayıcı bir açıklama gelmese de şirketin bugün New York'ta yapılacak bir organizasyon ile resmi açıklamayı yapması bekleniyor.

Satın alma gerçekleşirse Tumblr, Facebook'un 1 milyar dolar ödediği Instagram'ı geçerek en yüksek bedelle el değiştiren sosyal medya sitesi olacak.

Tumblr'ın ilgi çekici uygulamaları ile özellikle mobil platformda ciddi popülaritesi var. 6 yıl önce kurulan site, Twitter ve Facebook kadar popüler olmasa da milyonları bulan sadık kullanıcıya sahip ve üye sayısı her geçen gün artıyor. Web ölçümleri şirketi Quantcast'e göre Tumblr'ın 75 milyonu ABD'den olmak üzere toplam 217 milyon aylık ziyaretçisi var. Yahoo, 7 yıl önce de Facebook'a 1 milyar dolar teklif etmiş ama şirketin kurucusu Mark Zuckerberg tarafından bu teklif kabul edilmemişti.

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