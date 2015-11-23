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Bilim / Teknoloji

Yahoo, reklam engellemesi kullananlara maili kapadı

Yahoo, reklam engelleme yazılımı kullanan kullanıcıların, uygulamaları kapatmadan mail hesaplarına girmelerine izin vermiyor

23 Kasım 2015 18:48

ABD’den bazı kullanıcılar Yahoo Mail’e girdiklerinde gelen kutularına erişmek için reklam engelleme yazılımını devre dışı bırakmaları gerektiğini söyleyen bir mesajla karşılaşıyor. Konuya ilişkin açıklama yapan Yahoo ABD’de yeni bir ürün deneyi yaptığını ve bu yüzden kullanıcıları böyle bir mesajla karşılaştığını ifade etti.

 

Reklamları engellemek pil ömrünü uzatıyor

 

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, reklam engelleme yazılımları yoğun tartışmalara neden olurken, teknoloji şirketlerinden farklı yaklaşımlar geliyor. Eylül ayında, Apple telefonlarda reklam engelleme yazılımlarına olanak tanımaya başlamıştı. Fakat yazılım Apple’ın kendi reklamlarını engellemiyordu.

Google ise azalan reklam gelirlerini YouTube’un ücretli bir versiyonunu piyasaya sürerek karşılamaya çalışmıştı. Aylık ödeme yapılan üyelik modelinde YouTube’daki reklamları görmemek mümkün.

Reklam engelleme yazılımlarını savunanlar, bu şekilde akıllı telefonlarının batarya ömrünün uzadığını ve mobil veri kullanımlarının azaldığını söylüyor.

Yahoo 2014 yılında ana sayfasındaki reklamların 4 gün boyuna virüslü yazılımlar tarafından istila edildiğini itiraf etmişti.

Fakat şirket kullanıcılarına ücretsiz olan Yahoo Mail servislerinden gelen tüm gelirini reklamlarla sağlıyor.

 

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