Yahoo istihdam azaltımına gidiyor

Yahoo'nun CEO'su Marissa Mayer, yeniden
yapılanmanın ayrıntıları hakkında bilgi
verdi. "Yahoo Grubu'nu yalınlaştıracak agresif bir strateji izleneceğini" kaydeden
Mayer, Yahoo e-posta servisi, arama motoru ve blog sitesi Tumblr'a
yoğunlaşacaklarını söyledi. Yahoo'nun üzerinde duracağı 4 konuyu haber, spor,
finans ve lifestyle olarak özetleyen Mayer, ABD, Kanada, İngiltere, Almanya, Hong
Kong ve Tayvan gibi piyasalara öncelik vereceklerini vurguladı.
Zarar açıkladı
Yahoo'daki yeniden yapılanmanın 1500 – 1700 arasında işgücü kesintisine neden
olacağını kaydeden Marissa Mayer, yıllık zararın 4 milyar 430 milyon doları
bulduğunu açıkladı.
Aralık ayında Yahoo'nun Alibaba'daki hisseleri gündeme gelmişti. Hissedarların
baskısıyla Mayer planlarında değişikliğe gitmiş, internet hizmetlerini farklı şirketlerin
çatısı altında toplama kararı almıştı. Mayer, Yahoo'nun Alibaba hisselerini satmak
istiyordu.
Yatırımcılar baskı yapıyor
Strateji değişikliğine rağmen Yahoo etkili yatrımcılardan baskı görmeye devam ediyor.
Serbest yatırım fonu (hedge fund) Starboard Value, geçen ay Yahoo'nun internet
hizmetlerinin satışa çıkarılmasını istemişti. Aralık ayında ise yatırım fonu SpringOwl
Yahoo'da CEO Marissa Mayer dahil hemen herkesin işten çıkartılmasını talep etmişti.
Google'dan transfer edilen Mayer, 2012 yılından bu yana Yahoo'nun başında
bulunuyor.