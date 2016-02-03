Yahoo istihdam azaltımına gidiyor

Yahoo'nun CEO'su Marissa Mayer, yeniden

yapılanmanın ayrıntıları hakkında bilgi

verdi. "Yahoo Grubu'nu yalınlaştıracak agresif bir strateji izleneceğini" kaydeden

Mayer, Yahoo e-posta servisi, arama motoru ve blog sitesi Tumblr'a

yoğunlaşacaklarını söyledi. Yahoo'nun üzerinde duracağı 4 konuyu haber, spor,

finans ve lifestyle olarak özetleyen Mayer, ABD, Kanada, İngiltere, Almanya, Hong

Kong ve Tayvan gibi piyasalara öncelik vereceklerini vurguladı.

Zarar açıkladı

Yahoo'daki yeniden yapılanmanın 1500 – 1700 arasında işgücü kesintisine neden

olacağını kaydeden Marissa Mayer, yıllık zararın 4 milyar 430 milyon doları

bulduğunu açıkladı.

Aralık ayında Yahoo'nun Alibaba'daki hisseleri gündeme gelmişti. Hissedarların

baskısıyla Mayer planlarında değişikliğe gitmiş, internet hizmetlerini farklı şirketlerin

çatısı altında toplama kararı almıştı. Mayer, Yahoo'nun Alibaba hisselerini satmak

istiyordu.

Yatırımcılar baskı yapıyor

Strateji değişikliğine rağmen Yahoo etkili yatrımcılardan baskı görmeye devam ediyor.

Serbest yatırım fonu (hedge fund) Starboard Value, geçen ay Yahoo'nun internet

hizmetlerinin satışa çıkarılmasını istemişti. Aralık ayında ise yatırım fonu SpringOwl

Yahoo'da CEO Marissa Mayer dahil hemen herkesin işten çıkartılmasını talep etmişti.

Google'dan transfer edilen Mayer, 2012 yılından bu yana Yahoo'nun başında

bulunuyor.

