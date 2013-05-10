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Bilim / Teknoloji

Yahoo iki şirketi satın aldı

Mobil uygulama takımını güçlendirmek isteyen Yahoo iki şirketi birden satın aldı

10 Mayıs 2013 19:04

Yahoo mobil ekibini güçlendirmek için satın almalara yöneldi. Ucuz uçuşlar bulmaya yarayan bir web sitesi ve uygulama olan MileWise'ı alan Yahoo, bu şirketin beş kişilik mobil ekibini kendi bünyesine kattı.

Twitter'da anket düzenlemeye yarayan GoPollGo uygulamasını da tamamen satın alan Yahoo, bu şirketin üç kurucusunu kendi mobil grubuna ekledi.

cnbce.com'un haberine göre,satın almanın tamamlanmasıyla birlikte dört yıl önce kurulan MileWise ve iki yıllık geçmişi olan GoPollGo hizmetlerine son vererek kapanacak.

Yahoo satın aldığı iki şirketin verdiği hizmetleri kendi bünyesinde sunup sunmayacağını henüz açıklamadı.

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