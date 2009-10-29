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Yaşam

Yahoo! GeoCities'i kapattı

Milyonlarca kullanıcının kendi internet sayfalarını ilk kez yayınlama imkanı bulduğu,internet tarihinin önemli sitelerinden GeoCities kapatıldı.

29 Ekim 2009 02:00

Milyonlarca kullanıcının kendi internet sayfalarını ilk kez yayınlama imkanı bulduğu,internet tarihinin önemli sitelerinden GeoCities kapatıldı.

Yahoo bu hizmetin yerine 3.57 milyar dolarlık hissesini satın aldığı bir hizmeti devreye sokacak. Nisan ayında planlarını açıklayan ve yeni kullanıcı alımını durduran site, kullanıcıları yeni hizmetine yönlendiriyor.

GeoCities'deki yıkımın en kötü yanı burada yer alan sayfaların yedeklerinin alınmadan siliniyor oluşu. Internet Archive ve Archive Team isimli iki farklı organizasyon bu sayfaları yedeklemeye çalışıyordu.

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