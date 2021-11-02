Yahoo, Çin'deki hizmetlerini çektiğini açıkladı

Yahoo, Çin'deki hizmetlerini geri çektiğini açıkladı. Yahoo, bu hareketiyle Microsoft'un LinkedIn sitesini kapatmasının ardından Çin operasyonlarını küçülten ikinci büyük ABD'li teknoloji firması oldu.

Yahoo sözcüsü, “Çin’de giderek zorlaşan iş ve yasal ortam nedeniyle, Yahoo’nun hizmet paketine 1 Kasım’dan itibaren Çin anakarasından erişilemeyecek. Yahoo, kullanıcılarımızın haklarına, ücretsiz ve açık internete bağlı kalmaya devam ediyor. Kullanıcılarımıza destekleri için teşekkür ederiz” dedi.

Yahoo, 2013’ten itibaren Çin’de e-posta, haber ve toplum hizmetleri gibi ana hizmetlerini kapatmaya başlamıştı. Yine de Yahoo’nun çıkışı, yabancı şirketlerin Çin’de faaliyet göstermede karşılaştıkları artan zorlukların bir başka örneği oldu. Ülkenin düzenleyicileri bu yıl veri güvenliği, mahremiyet ve internet içeriği üzerindeki kontrolü sıkılaştırdılar.

Yasa çekilmede etkili oldu

Yahoo’nun çekilmesi, 1 Kasım’da yürürlüğe giren ve teknoloji şirketlerinin veri toplanmasını engelleyen gizlilik yasası Çin’in Kişisel Bilgilerin Korunması Yasası’nın uygulanmasıyla aynı zamana denk geldi.

2005 yılından bu yana, şirketin Çin operasyonlarının çoğu Yahoo’nun platformlarını aşamalı olarak devre dışı bırakan Alibaba Group Holding Ltd. tarafından yönetiliyordu. 2007’de Yahoo, Çinli yetkililerle paylaştığı veriler nedeniyle ülkede en az iki muhalifin hapsedilmesine neden oldu. Hatta şirketin kurucu ortağı ve ardından CEO’su Jerry Yang, Yahoo’nun Çinli yetkililerle bilgi paylaşmasından sonra hapsedilen gazeteci Shi Tao’nun annesinden özür diledi. Shi, 10 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Yahoo, 2017 yılında Verizon Communications Inc. tarafından satın alındı ve daha yakın zamanda özel sermaye şirketi Apollo Global Management Inc’e satılmıştı.