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Bilim / Teknoloji

Yahoo! artık Türkçe

İnternet'in en çok hit alan siteleri arasında ilk 3'te yer alan Yahoo, arama portalını Türkçeleştirdi.

29 Ağustos 2008 03:00

İnternet'in en çok hit alan siteleri arasında ilk 3'e giren Yahoo arama portalını Türkçeleştirdi. CNN TÜRK'ün haberine göre Google Haberler ve Facebook'un Türkçeleşmesinden sonra, Yahoo da arama portalını Türkçeleştirdi.

http://tr.my.yahoo.com/ adresinden ulaşılabilen portalda, Türkçe Yahoo e-posta hizmetine, hava durumuna, döviz kurlarına ve yerel haberlere erişilebiliyor, Yahoo! Videos'dan seçme videolar, Türkçe tanıtımlarla gösteriliyor. Ancak, videolar, hala asıl İngilizce Yahoo! Videos sayfasına, "Oyunlar" bağlantısı ise İngiltere Yahoo! sayfalarının oyun bölümüne yönlendiriliyor.

YDN (Yahoo Developers Network - Yahoo Geliştiriciler Ağı) bölümünde ise, sevindirici bir sürpriz olarak e-tohum'a bağlantı veriliyor. Ayrıca, yine Türkçeleştirilmiş bir Öneri Panosu mevcut.

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