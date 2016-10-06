Yahoo, ABD için milyonlarca e-postayı gizlice taramış!

Reuters haber ajansı, internet şirketi Yahoo'nun, ABD istihbarat servislerinin özel talebi üzerine özel bir yazılımla, kullanıcılarına gelen yüzmilyonlarca e-postayı gizlice taradığını açıkladı.

Yahoo'nun e-postaları incelemek için geçen yıl özel bir yazılım geliştirdiği belirtildi.

Reuters, üçü eski Yahoo çalışanı olan dört kaynağa dayandırdığı haberinde, e-postaların taranması talebinin ABD Ulusal Güvenlik Ajansı (NJA) ya da Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından gelmiş olabileceğini yazdı.

Şirket BBC'ye yaptığı yazılı açıklamada "Yahoo kanunlara uyan bir şirkettir, buna ABD yasaları da dahil" ifadesini kullandı.

Üretilen özel yazılımın tüm kullancılara gelen elektronik postalardaki belli cümle ve eklentileri taradığı ancak devlete hangi bilgilerin iletildiğinin bilinmediği belirtildi.

Başka teknoloji şirketlerine de benzer bir talebin iletilmiş olabileceği aktarıldı.

ABD yasaları, istihbarat birimlerinin "terör saldırılarını engellemek de dahil bir dizi gerekçeyle" şirketlerden kullanıcı bilgilerini talep etmesini mümkün kılıyor.

Şirketler bu taleplere Dış İsithbarat Teftiş Mahkemesi'nde, kamuoyuna kapalı şekilde itiraz edebiliyor.

Ancak Reuters, Yahoo'nun davayı kaybedeceği düşüncesiyle bu yolu seçmediğini ve kararın bazı Yahoo çalışanları arasında memnuniyetsizlik yarattığını aktardı.

Bazı ABD'li telefon ve internet şirketlerinin daha önce istihabarat birimlerine kullanıcı bilgilerini verdiği biliniyor.

Ancak uzmanlar son olayın, bir ABD şirketinin istihbarat birimlerinin talebi üzerine, kayıtlı e-postalar dışında kullanıcılarına gelen tüm e-postaları, gerçek zamanlı olarak taramayı kabul ettiği ilk örnek olduğunu söylüyor.

500 milyon kullanıcının bilgilerini çaldığını açıklamış

Bir zamanların arama motoru ve e-posta servisi devi olan Yahoo'nun araştırma ve reklam bölümleri, Amerikalı iletişim ve teknoloji devi Verizon Communications'a devredilme sürecinde.

4,83 milyar dolara satın alacağını