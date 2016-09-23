Yahoo: 500 milyon kullanıcı bilgisi çalındı!

Yahoo, bilgisayar korsanlarının 2014 sonlarında 500 milyon kullanıcının bilgilerini çaldığını doğruladı.

Şirket çalınanlar arasında kişisel bilgiler ve şifrelenmeyen "gizli soru ve yanıtlarının" da bulunduğunu açıkladı.

Çalınan bilgiler arasında kredi kartı detaylarının olmadığı ve saldırının arkasında bir devletin olduğu söylendi.

Yahoo geçen Temmuz'da 4,8 milyar dolara Amerikan telekomünikasyon devi Verizon'a satılmıştı.

Siber saldırının satış ve satış fiyatı üzerinde etkisi olup olmayacağı bilinmiyor.

Saldırıyla ilgili ilk haberler geçen ay ortaya çıkmış ve "Peace" adıyla bilinen bir bilgisayar korsanının 200 milyon kullanıcının bilgilerini satmaya çalıştığı bildirilmişti.

Yahoo, saldırının başta düşünülenden daha büyük olduğunu doğruladı.

Şirket 2014'ten bu yana şifrelerini değiştirmeyen tüm kullanıcılara şifre değişikliği tavsiye etti.

Şirketten yapılan açıklamada "İnternet saldırıları ve devlet destekli aktörlerin hırsızlıkları teknoloji endüstrisinde sık görülür hale geldi. "denildi.

Daha önce MySpace'in 359 milyon, Linkedin'in 159 milyon ve Adobe'un 152 milyon kullanıcısının bilgileri çalınmıştı.