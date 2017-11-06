Yağmur'un ölümüyle ilgili davada sosyal hizmet uzmanı anlattı

Mehmet GÜNEY/İZMİR, (DHA) - İZMİR\'in Bornova ilçesinde, torununun 9 yaşındaki arkadaşı Yağmur K.\'yi taciz ettiği suçlamasıyla hakkında \'çocuğa cinsel istismar\' ve ek iddianameyle \'kasten adam öldürmek\' suçlarından dava açılan tutuksuz sanık Tuncay Ç.\'nin yargılanmasına devam edildi. Tanık olarak dinlenen sosyal hizmet uzmanı A.B.A., Yağmur\'la konuştuğunda küçük kızın olay nedeniyle içine kapanık, ağlamaklı ve çekimser olduğunu fark ettiğini belirtti. Yağmur\'un kendisine alıştıktan sonra sanığın oyuncak verme bahanesiyle odada özel bölgelerini ellediğini anlattığını söyledi.

Boronva\'nın Kızılay Mahallesi\'nde yaşayan ilkokul öğrencisi Yağmur K., 29 Temmuz 2016 tarihinde, babasından izin alıp, komşularının kızı G.A. ile onların evinin balkonunda oynamaya gitti. Oyunda yaşadıkları tartışma sırasında arkadaşı küsüp, yanından ayrıldı. Bunun üzerine tek kalan Yağmur K.\'nın yanına gelen arkadaşının dedesi Tuncay Ç., iddiaya göre, bebek alacağı vaadiyle küçük kızı torununun odasına götürdü. Hem bu odada hem de evin salonunda torunu olmadığı sırada Tuncay Ç.\'nin tacizine uğradığı söyleyen Yağmur K., bu durumdan rahatsız olup, dışarı çıkarak, evine gitti. Yaşadıklarını annesine anlatması üzerine ailesi polise şikayette bulundu. Gözaltına alınan Tuncay Ç., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Savcılık soruşturmasından sonra da Tuncay Ç. hakkında, İzmir 7\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde \'çocuğa cinsel istismarda bulunmak\' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Yağmur K., ilk duruşmada tacizcisiyle karşılaşacağı için yaşadığı belirtilen stres ve korkuya kalbinin dayanmaması sonucu davadan 2 gün önce geçen yıl 21 Kasım\'da kalp krizinden hayatını kaybetti. Mahkeme heyeti, ikinci duruşmaya avukatıyla gelen sanık Tuncay Ç.\'yi tutukladı. Mart ayında yapılan üçüncü celsede ise Adli Tıp Kurumu\'ndan gelen rapora göre, küçük kızın kalp krizinden öldüğünün belirtilmesi üzerine Tuncay Ç., tahliye edildi.

İzmir 7\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen davaya bugün devam edildi. Duruşmaya tutuksuz sanık Tuncay Ç. ile avukatı Hüseyin Karaboğa, geçen yıl yaşamını yitiren Yağmur K.\'nın ailesinin avukatları Ayşe Esra Ünlü, Polat Miray Sayman, İlke Erol, Bedriye Kurtuluş Türk ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı\'nın avukatı Emine Şentüfekçi Tezcan katıldı. Mahkeme heyeti, Tuncay Ç.\'nin, Yağmur K.\'yı \'kasten öldürme\' suçundan müebbet hapis ile cezalandırılması için açılan davayla bu dosyanın birleştirilmesine karar verdi.

Tanık olarak dinlenen ve o sırada Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesi Çocuk İzleme Merkezi\'nde Sosyal Hizmet Uzmanı olarak çalışan A.B.A., Yağmur K. ile adli görüşme yaptığını ve çocuğun ilk başlarda çekimser davrandığını, ağlamaklı ve içine kapanık olduğunu söyledi. Yağmur\'un kendisine alıştıktan sonra Tuncay Ç.\'nin odada özel bölgelerini ellediğini anlattığını söyleyen A.B.A, \"Yağmur ile oyun odasında bayağı vakit geçirdik; çünkü yaşadığı olayla ilgili kapanıktı. Sohbet ederek, kendime alıştırdım. Adli görüşme odasına tek başına girmek istemedi, annesiyle girdi. Bana alıştığı için anlatmaya başladı. Arkadaşının evine oynamak için gittiğini, arkadaşının dedesinin manzarayı izlettirmek için arka balkona götürdüğünü, daha sonra oyuncak vermek için odaya götürdüğünü, burada kıyafet içerisinden özel bölgelerine ellediğini, sanığın elinden tutarak, zorla cinsel organına ellettirdiğini, önce üzerine uzandığını sonra koltukta kucağına oturttuğunu söyledi\" dedi.

YURT DIŞI YASAĞI VE ADLİ KONTROL ŞARTI KONULDU

Küçük Yağmur\'un ailesinin avukatları, sanığın tutuklanmasını istedi. Savcı, sanığın gelinen noktada tutuksuz yargılanmasını talep etti. Mahkeme heyeti, yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartı koyarak, sanığın tutuksuz yargılanmasının devamına karar verip, duruşmayı erteledi.

FOTOĞRAFLI