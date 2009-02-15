Yağmurlu havalar psikolojiyi olumsuz etkiliyor

Kapalı ve yağışlı havaların bireyleri psikolojik olarak olumsuz yönde etkilediğini belirten Hayat Hastanesi Psikologu Filiz Yakmaz, karamsar tablodan kurtulacak biçimde hareketli planlar yapmanın daha doğru olacağını söyledi.



İnsanların zaman zaman kapalı, bulutlu, yağmurlu ve bunaltıcı havalarda isteksiz, enerjisi azalmış, morali olumsuz etkilenmiş, içe dönük ve karamsar bir tablo çizdiğini belirten Psikolog Filiz Yakmaz Star gazetesine yaptığı açıklamada, hava durumunun insanlar üzerinde psikolojik etkisinin enerji ve performans düşüklüğü olarak kendini ortaya çıkardığını söyledi.



Açık, temiz ve bol güneşli bir havanın insanları pozitif etkilediğini ve enerji artışı, moralde yükselme, canlılık ve dışa dönük davranışların ortaya çıkmasını sağladığını ifade eden Psikolog Yakmaz, "Bu olayın temelinde güneş ışığının insan duygu durumda yer alan bazı kimyasal maddelerin düzeylerini etkilemesi önemli yer tutuyor. Özellikle depresyonun biyokimyasal sebepleri arasında kabul edilen serotonin adlı madde güneş ışığı veya parlak ışıklar ile aktive olmaktadır. Tam tersine kapalı veya bulutlu günler ise serotonin düzeyini azaltmaktadır. Gün ışığı veya parlak ışıkların diğer önemli bir özelliği de beynimizde hipotalamus adlı bölgede yer alan vücut saatini düzenlemesidir. Bu biyolojik saat uyku ve uyanıklık döngüsü ile duygu durum ve enerji düzeylerini kontrol etmektedir." dedi.



Yakmaz, kışın güneş etkilerinden yeterli bir şekilde yararlanamama, kapalı ve yağışlı havaların olumsuz etkilerinden en az ölçüde etkilenmek için, gün içinde güneşin ortaya çıktığı saatlerde olabildiğince fazla dış arda bulunmanın faydalı olacağını bildirirken, uyku düzenini korumak, her gün aynı saatte yatıp her gün aynı saatte kalkmak ve spor yapmak da, kapalı havanın olumsuz etkilerini atlatabilmek için faydalı olacağını dile getirdi.



Karanlık günler veya kapalı havaların biyolojik saat üzerinden de olumsuz etkilerinin ortaya çıktığını ve bu etkinin en tipik örneğinin kuzey ülkelerinde görüldüğünü belirten Psikolog Filiz Yakmaz, "Bu etkinin en tipik örneği ise kuzey ülkelerinde günlerin oldukça kısaldığı ve karanlık geçen sürenin uzadığı kış dönemlerinde, adına kış depresyonu (mevsimsel afektif bozukluk) denilen bir depresyon türünün ortaya çıktığı bilimsel olarak gösterilmiştir. Biyolojik saat kadınlarda adet döngüsünün organizasyonunda görev alır. Gün ışığı veya karanlık döngüsünün biyolojik saat üzerine olan etkileri nedeniyle karanlık-aydınlık döngüsünün bozulmasının kadınlardaki aylık ritimleri de etkileyebiliyor" şeklinde konuştu.



Bu bozuklukların duygu durum sorunları veya ağrı yakınmaları gibi şikayetlerle ortaya çıktığını anlatan Psikolog Yakmaz, "Havaların kapalı olması ve güneş ışıklarından yeterli ölçüde yararlanamama hem doğrudan etkileri ile ve hem de biyolojik saat üzerine olan etkileri ile birlikte uyku ve uyanıklık döngüsünü etkilemekte ve çoğunlukla bu döngüyü bozabilmektedir." diye konuştu.

