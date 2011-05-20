T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Yağmurların arkası kesilmiyor

Yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun büyük bölümünde sağanak ve gökgürültülü sağanak şeklinde yağışlar görülecek.

20 Mayıs 2011 03:00

T24 - Yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun büyük bölümünde sağanak ve gökgürültülü sağanak şeklinde yağışlar görülecek.

Yağışların, Bolu, Karabük, Kastamonu, Sinop, Çankırı, Samsun, Çorum, Amasya ve Tokat çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığı: Batı ve Orta Karadeniz, İç Ege, İç Anadolu ile Akdeniz'in iç kesimlerinde 3-5 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak.

Rüzgar: Genellikle güney ve güneybatı, yurdun batı kesimlerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, arasıra orta kuvvette, yağış anında yer yer kuvvetli olarak esecek.


UYARILAR

Kuvvetli yağış uyarısı: Yağışların; Bolu, Karabük, Kastamonu, Sinop, Çankırı, Samsun, Çorum, Amasya ve Tokat çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ani sel, lokal su baskını, lokal dolu yağışı vb.) yetkililerin ve vatandaşların dikkatli olması gerekmektedir.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Fatih Altaylı: Yerli otomobille ilgili patent başvurusu bulamadık...

Şeyma Subaşı: Keşke Acun'dan 3 çocuk yapsaydım ...

Bir insan seks sırasında ne kadar kalori yakar?...

Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması: Gelecek sene her iki taraf...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24