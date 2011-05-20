Yağmurların arkası kesilmiyor

T24 - Yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun büyük bölümünde sağanak ve gökgürültülü sağanak şeklinde yağışlar görülecek.





Yağışların, Bolu, Karabük, Kastamonu, Sinop, Çankırı, Samsun, Çorum, Amasya ve Tokat çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığı: Batı ve Orta Karadeniz, İç Ege, İç Anadolu ile Akdeniz'in iç kesimlerinde 3-5 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak.

Rüzgar: Genellikle güney ve güneybatı, yurdun batı kesimlerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, arasıra orta kuvvette, yağış anında yer yer kuvvetli olarak esecek.



UYARILAR

Kuvvetli yağış uyarısı: Yağışların; Bolu, Karabük, Kastamonu, Sinop, Çankırı, Samsun, Çorum, Amasya ve Tokat çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ani sel, lokal su baskını, lokal dolu yağışı vb.) yetkililerin ve vatandaşların dikkatli olması gerekmektedir.



