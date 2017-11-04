Yağmurlarda Yıkansam filmi Londra’da gösterildi

Celal Sönmez / Londra, 4 Kasım (DHA) - Yunus Emre Enstitüsü ve King’s College London iş birliği ile ödüllü Türk filmi “Yağmurlarda Yıkansam” Cuma akşamı sinemaseverlerle buluştu.

Beğeniyle izlenen filmin hemen ardından yönetmen Gülten Taranç ile gerçekleştirilen soru-cevap bölümünde izleyiciler yönetmene sorular yönelttiler.

Açılış konuşması King’s College öğretim üyesi Dr. Iain Robert Smith tarafından gerçekleştirilen söyleşi bölümünün moderatörlüğünü Kadın ve Türk Sineması (Woman and Turkish Cinema) kitabının yazarı East Anglia Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Eylem Atakav üstlendi.

Yönetmene ilk soruları yönelten Atakav’ın, vahşet sahnelerine yer vermeden kadına karşı şiddeti bu kadar iyi bir şekilde nasıl ele alabildiği sorusunu cevaplayan Taranç, şiddete karşı olduğu kadar bunun sergilenmesine de karşı olduğunun altını çizdi. Feminizm hakkında düşünceleri de sorulan yönetmen, feminist bir yönetmen olmadığını daha çok kadın bir yönetmen olarak anılmak istediğini belirtirken kadına şiddet konusuna yönelmesinin kendiliğinden geliştiğini söyledi.

Moderatör Atakav ise gelen sorulara istinaden Türk Sinemasının 1980 sonrası politika konularından uzaklaşmak adına kadın konularına daha çok yönelmeye başladığını belirterek kısa bir sinema tarihi bilgisi verdi. Taranç, sonraki sorularda filmin bağımsız bir yapım olduğunu hiç bir destek almadığını, bundan sonraki çalışmalarında dramadan çok kara mizah tarzına yöneleceğini söyledi. Sadece Türkiye’deki değil dünyanın bir çok yerindeki kadınların hikayesini yazmayı düşünür müsünüz, sorusuna ise Yönetmen, düşünebileceğini bu tarz seyirci isteklerine önem verdiğini, belirtti.

Filmin oyuncularından Gülçin Çakır’ın da katıldığı etkinlikte sinema severler, yeni bir film izlemiş olmanın yanında soru-cevap bölümüyle birlikte filmin çekiliş süreci ve yönetmenin deneyimleri ve gelecek planları hakkında bir çok şey öğrendi.