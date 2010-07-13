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Yaşam

Yağmurlar dört günlüğüne tekrar geliyor

Yarından itibaren yağışlı hava geliyor. Tüm Türkiye yağışlı havanın etkisi altına girecek.

13 Temmuz 2010 03:00

T24 - Yarından itibaren yağışlı hava geliyor. Tüm Türkiye yağışlı havanın etkisi altına girecek. Yağışlar hafta sonu yurdu terk edecek. Kavurucu sıcaklar ise devam edecek.

Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nün son verilerine göre, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Hopa ile öğle saatlerinden sonra Kırklareli, Kastamonu, Sinop, Çorum, Amasya, Çankırı, Artvin, Kars, Ardahan, İstanbul'un Çatalca ilçesi ve Ankara'nın kuzey çevrelerinde kısa süreli ve yerel sağanak ve gökgürültülü sağanak yağış geçişlerinin görülecek.

Hava sıcaklıklarında nemli bir değişiklik olmazken, mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edecek.

Rüzgar genellikle kuzey ve kuzeydoğu, zamanla Akdeniz'in kıyı kesimlerinde batı ve güneybatı yönlerden hafif arasıra orta kuvvette esecek.


Uyarılar

Yüksek sıcaklık uyarısı: Hava sıcaklığının iç ve doğu bölgeler başta olmak üzere, Türkiye'nin genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi beklendiğinden, sıcak havanın oluşturabileceği olumsuz şartlara karşı(güneş çarpması vb.) ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmekiyor.


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