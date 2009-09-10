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Yağmurdereli'ye vefa borcunu ödeyecek

TRT'de ekrana gelen 'Hicran' dizisinde rol almayı kabul eden Emrah, geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden Osman Yağmurdereli’ye vefa borcunu ödemek için bu teklifi kabul ettiğini belirtti

10 Eylül 2009 03:00

Bu sezon kendisine gelen dokuz senaryoyu geri çeviren Emrah, geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden Osman Yağmurdereli’ye vefa borcunu ödemek için bu teklifi kabul ettiğini belirtti .

Rol aldığı dizilerle büyük ses getiren ve en son “Büyük Yalan” dizisiyle üç yıl önce izleyiciyle buluşan Emrah tv ekranlarına geri dönüyor. Emrah TRT'de ekrana gelen “Hicran Yarası” dizisine 27'nci bölümünde katılacak. Ünlü şarkıcı yeni rolüyle ilgili yaptığı açıklamada; “Sezon başından bu yana bir çok senaryo teklifi geldi. Ama hiçbirisini kabul etmedim. Çünkü bana uyan roller değildi. "Hicran Yarası"nın hikâyesini beğendim ve kabul ettim” şeklinde konuştu.  Emrah daha önce de Yağmur Ajans’ın yaptığı “Kınalı Kar” dizisinde rol almıştı.  

Yapımcılığını Esin Yağmurdereli’nin üstlendiği ve başrollerinde Miraç Eronat, Murat Daltaban, Durul Bazan, Gülsün Kamu, Toprak Sağlam, Cengiz Coşkun ve Zeynep Mansur'un rol aldığı Hicran Yarası Salı günleri saat 21.10’da TRT 1'de ekrana geliyor…

 

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