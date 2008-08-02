Yağmurdereli vefat etti

AK Parti İstanbul Milletvekili Osman Yağmurdereli, bir süredir tedavi gördüğü Kadıköy Acıbadem Hastanesinde vefat etti.

İç Hastalıklar Uzmanı Dr. Keramettin Şar ve Yoğun Bakım uzmanı Erkan Kaya, hastane önünde bekleyen gazetecilere yaptıkları açıklamada, metastatik bağırsak kanseri olan ve 11 Temmuzdan beri safra yollarında enfeksiyon nedeniyle hastanede tedavi gören Yağmurdereli’nin, dün sabah 05.30 sıralarında solunum yetmezliği nedeniyle yoğun bakıma alındığını belirtti.

"Çoklu organ yetmezliğine giren ve yapay solunum desteği gören hastamızda 02.00 sıralarında kalp durması gelişti" diyen Dr. Şar, yapılan tüm müdahalelere rağmen 02.25’te Yağmurdereli’yi kaybettiklerini kaydetti.

Şar, genel durumunda bir iyileşme gördükleri için kendilerinin izni ve Yağmurdereli’nin kendi isteğiyle çarşamba günü evine gittiğini, ancak durumu kötüleşince tekrar hastaneye döndüğünü anlattı.

Osman Yağmurdereli’nin vefatının duyulması üzerine, ailesi, yakınları ve sanatçı dostları hastaneye geldi.

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Hayati Yazıcı da hastaneye gelerek, Yağmurdereli’nin yakınlarına baş sağlığı diledi.

Bakan Yazıcı, kısa bir süre hastanede kaldıktan sonra çıkışta gazetecilere yaptığı açıklamada, "Hayat dolu bir arkadaşımızdı, sanat dünyası ve yeni atıldığı siyaset dünyasının acı bir kaybıdır. Allah gani gani rahmet eylesin. Yakınlarına baş sağlığı diliyorum. Hepimizin başı sağolsun, Türkiye’nin başı sağolsun" diye konuştu.



YAĞMURDERELİ KİMDİR



Osman Yağmurdereli, 6 Şubat 1953’te Trabzon’da doğdu. Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Müzik bölümü mezunu olan Yağmurdereli, bir süre öğretmenlik yaptıktan sonra yorumcu sanatçı olarak sanat çalışmalarına başladı. Televizyon yapımcılığı da yapan sanatçı bir çok diziye de imza attı.



