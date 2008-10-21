Yağmurdereli 2 milyon YTL borçlu çıktı

Bir süre önce hayatını kaybeden milletvekili ve yapımcı Osman Yağmurdereli'nin borçları nedeniyle ailesi zor durumda kaldı



Vatan gazetesinin haberine göre, piyasaya yaklaşık 2 milyon YTL borcu olduğu öğrenilen Yağmurdereli'ye "Elveda Derken" ve "Aşkım Aşkım" dizilerinden alacakları olan oyuncular dava açmaya hazırlanıyor.



Yağmur Ajans'ın direktörü Tülip Karamanbey, ödenmemiş borçları olduğunu kabul ederek şunları söyledi:

"Oyuncusundan çaycısına herkes kuruşuna kadar parasını hak etti. Kuruşuna kadar da ödeyeceğiz. Mahkemeye gidebilirler, yasal haklarıdır. Ama olmayan parayla şu anda kimsenin borcunu ödeyemeyiz. Ödemelerin ne zaman yapılacağıyla ilgili bir şey söyleyemiyorum."



Yağmurdereli'nin eşi Esin Yağmurdeli de, sanatçının ölmeden önce borçlular listesi hazırladığını belirterek, "Bir liste yapmış, odasında buldum. Şimdi üç proje için kanallarla anlaşmak üzereyiz. Eşimin mal paylaşımıyla ilgili kanuni süreç de devam ediyor. Diğer mirasçıların alacağı kararı bekliyorum. Elim kolum bağlı ama borç artık benim borcum" dedi.



Sanatçılar alacaklı kuyruğunda



Yağmurdereli'den alacağı olan oyunculardan biri, Aşkım Aşkım'da oynayan Doğa Rutkay... 10 bölümlük alacağı olduğunu belirten oyuncu, "Arkadaşlarım mahkemeye verelim dediğinde yanaşmadım ama avukatım ödeme emri çıkaralım diyor" derken, Rutkay'ın 65 bin YTL talep edeceği öğrenildi. "Alacağım var" diyen Yeliz Yeşilmen'in de 40 bin YTL'sinin ajansta kaldığı belirtildi. Diğer alacaklılar ise şunları ifade etti...



Günay Karacaoğlu: 2 Kasım'a kadar ödeyeceklerini söylediler. 13 bölüm alacağım var. Aydan Kayalı: Elveda Derken'den teknik ekip dahil 150 kişinin 15 bölümlük alacağı var. Benim alacağım para yaklaşık 50 bin YTL.