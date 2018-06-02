Yağmurda mağazaya sığınan köpek, inşaatta ölü bulundu

Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA)- GAZİANTEP\'in İslahiye ilçesinde, dün yağmurdan korunmak için kapısını açık bulduğu giyim mağazasına giren sokak köpeğinin ölüsü, bugün bir inşaatta bulundu. Köpeğe zehirli ciğer yedirildiği ileri sürüldü.

İslahiye\'de dün öğleden sonra aniden başlayan ve yaklaşık 5 dakika süren yağmurdan korunmaya çalışan bir köpek, Cumhuriyet Mahallesi\'nde kapısı açık mağazaya girdi. Güvenlik kamerasına da yansıyan görüntülerin ardından ilgi odağı haline gelen köpek, bu sabah Cevdetpaşa Mahallesi\'nde bir inşaatta temizlik işçileri tarafından ölü bulundu. Köpeğin zehirlenerek öldürüldüğü iddia edildi. Vatandaşlar köpeğe zehirli ciğer verildiğini ileri sürerek, failin bulunup cezalandırılmasını istedi.



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