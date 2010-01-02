Yağmur yerini kara bırakıyor

T24-

Tekirdağ ve ilçelerinde etkili olan lodos, deniz ulaşımı ve yaşamı olumsuz etkiledi.

Akport Liman İşletmesi AŞ'den edindiği bilgiye göre, gece saatteki hızı 30 kilometreye ulaşan lodos nedeniyle 24.00'ten sonra Karabiga ve Erdek'e olan yolcu ve araç seferleri iptal edildi.

Seferlerin lodosun etkisini azaltmasıyla bugün yeniden başlayacağı ifade edildi.

Boğazlardan geçmek üzere Marmara Denizi'nde seyreden 31 yerli ve yabancı bandıralı şilep ve tanker gece saatteki hızı zaman zaman 80 kilometreye ulaşan lodos nedeniyle rotalarını Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi sahillerine çevirdi.

Gece Şarköy sahillerinde demirleyen gemilerde bulunan personel, yer yer 3 metreye ulaşan dalgalar nedeniyle karaya çıkamayarak geceyi gemilerde geçirdi.

Sabah lodosun etkisini azaltmasının ardından yerli ve yabancı bandıralı 20 şilep ve tanker Şarköy'den demir alarak boğazlardan geçmek üzere rotalarına göre hareket etti. 11 gemi ise hava koşullarının daha da iyileşmesi için Şarköy'de demirli bekliyor.

Lodos, balıkçıları da olumsuz etkiledi. Meteorolojinin uyarılarını dikkate alan bazı balıkçılar denize açılmadı. Marmara Denizi'nde balık avında tekneler de geriye dönerek Şarköy, Mürefte ve Hoşköy balıkçı barınaklarına demirledi.

ELEKTRİK DİREKLERİ YIKILDI, CAMLAR KIRILDI

Marmara Denizi'nde gece boyunca süren lodos, Şarköy sahilinde bulunan mendirekteki elektrik direğini devirdi. Dalgaların sahilde bulunan taşları caddelere taşıması dolayısıyla Sarıcapaşa Caddesi'nde araç trafiğinde zaman zaman aksamalar meydana geldi.

Malkara ilçesindeki ise lodos, çatılara ve ev camlarına zarar verdi. Gazibey Mahallesi'nde bakkal dükkanı işleten Fahrettin Cambaz'ın iş yerinin çatısındaki kiremitler düştü ve camlar kırıldı.

Belediye ekipleri, ilçe merkezinde çatısı kalkan ve camları kırılan binaların çevresinde güvenlik önlemi aldı.

KUVVETLİ LODOS UYARISI

Tekirdağ Meteoroloji Müdürlüğü, kent merkezinde bugün saatteki hızı 40 kilometreye ulaşacak lodos beklendiğini belirterek, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Hava sıcaklığı 14 derece olan kentte sıcaklığın 16 dereceye kadar ulaşacağını ifade eden yetkililer, yarın sağanak görülecek Tekirdağ'da hava sıcaklığının 14 derece seviyelerinde seyredeceğini bildirdi.

Yetkililer, 4 Ocak Pazartesi günü ise hava sıcaklığında düşüş olacağını belirterek, gündüz 6 derece beklenen sıcaklığın gece 1 ve 0 dereceye kadar düşeceğini kaydetti.



İZMİR'DE LODOS NEDENİYLE VAPUR SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ

İzmir'de lodos nedeniyle Karşıyaka-Konak hattı dışında kalan tüm hatlardaki vapur seferleri iptal edildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Karşıyaka–Konak arasında sefer yapan yolcu vapurları dışında kalan tüm hatlardaki seferlerin, şiddetli lodos nedeniyle iptal edildiği bildirildi.

Diğer yandan Karşıyaka ilçesi Bostanlı semtinde lodos nedeniyle denizin taşması sonucu bazı ev ve iş yerlerini su bastığı bildirildi.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri vidanjörlerle, yollarda biriken suları tahliye etmek için yoğun çaba harcadı.



KOCAELİ'DE FIRTINA

Kocaeli'de saatteki hızı 58 kilometreyi bulan fırtına nedeniyle Derince ilçesinde ağaç devrildi, bazı iş yerlerini su bastı.

Alınan bilgiye göre, dün öğle saatlerinden itibaren etkili olan ve saatteki hızı zaman zaman 58 kilometreyi bulan fırtına, Derince ilçesinde bir çam ağacının devrilmesine neden oldu. Ağaç, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerce motorlu testereyle kesilerek, kaldırdı.

İzmit Körfezi'nde ise oluşan yüksek dalgalar sonucu bazı yerlerde sahil şeridi su altında kaldı, buralarda bulunan iş yerleri zarar gördü.



Öte yandan, fırtına nedeniyle İzmit Körfezi'nde Kocaeli Büyükşehir Belediyesine ait yolcu vapuru seferlerine de geçici olarak ara verildiği öğrenildi.

Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, fırtınanın akşam saatlerinde etkisini kaybedeceğini bildirdi.