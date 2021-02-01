Yağmur ve soğuk hava, yarından sonra İstanbul'u terk ediyor

İstanbul hava durumu için Meteoroloji'den verilen bilgiye göre, yarından sonra yağmur ve soğuk hava İstanbul’u terk edecek. Bu hafta Türkiye'nin Batı ve Güney kesimleriyle Karadeniz Bölgesi'nde sıcaklıklar 20 dereceye kadar çıkacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından paylaşılan son tahminlere göre; yarın ülkenin Batı kesimlerinde yağışlı hava etkili olacak.

Bu akşam saatlerinden sonra Kıyı Ege'de görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, İzmir ve Manisa'nın il merkezi ile batı ilçeleri, Muğla'nın Bodrum ve Milas ilçelerinde kuvvetli (30-60 kg/m2), İzmir'in güneyi ile Aydın'ın kıyı (Kuşadası, Söke, Didim) ilçelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) olması bekleniyor. Yarın öğle saatlerinden itibaren Tekirdağ, Edirne, Kırklareli, Çanakkale illeri ile Edremit Körfezi çevresinde de (Ayvalık, Gömeç, Burhaniye, Edremit, Havran) kuvvetli yağış ve fırtına bekleniyor.

İstanbul’da yarından sonra hafta boyunca güneşli hava etkili olacak. Bölgede sıcaklıklar lodosun etkisiyle artacak. MGM tarafından paylaşılan 2 - 8 Şubat haftalık hava durumu grafiğine göre; yurt genelinde yarından itibaren yağışlı hava yerini güneşli ve sıcak bir havaya bırakacak.