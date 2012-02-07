Yağmur ve fırtına günlük yaşamı felç etti

T24 - Türkiye dün akşam Orta Akdeniz üzerinden gelen yeni bir yağışlı havanın etkisine girdi. Meteoroloji uzmanı Bünyamin Sürmeli, hurriyet.com.tr'ye yaptığı açıklamada yarından itibaren yeni bir kar yağışının geldiğini ve Marmara'da etkili olacağını açıkladı. Yurdun güneyinde etkili olan sağanak yağış ve fırtına, günlük yaşamı felç etti. Antalya’da hızı 115 kilometreye çıkan fırtına, dev dalgalar oluşturdu. Bodrum’da da birçok tekne batarken, elektrik direkleri ve ağaçlar devrildi.







Sürmeli sözlerini şöyle sürdürdü:



Yarından itibaren yeni bir kar yağışı etkili olacak. Geçen haftaki kadar etkili olamayacak ancak İstanbul'u zorlayacak bir yağış olacak. Marmara'da etkisini sürdürecek. Kar yağışı cuma günü etkisini kaybederken hafta sonu ise yağışlı hava etkili olacak.

Şubat'ın ikinci yarısında da kar var



Şubat ayının ikinci döneminde de yeni bir kar yağışı olacak.



Türkiye dün akşam Orta Akdeniz üzerinden gelen yeni bir yağışlı havanın etkisine girdi. Güney Ege kıyıları ile Akdeniz’de bugün ile yarın kuvvetli sağanak yağış ve fırtına bekleniyor. Yağış ve fırtına nedeniyle 3 ilde okullar tatil edildi.



Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan uyarıda, bu gece ve yarın Güney Ege kıyıları (İzmir, Aydın ve Muğla), yarın Batı Akdeniz (Antalya, Isparta, Burdur) ile öğleden sonra ve akşam saatlerinde Orta ve Doğu Akdeniz’de (Mersin, Adana, Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş) kuvvetli sağanak yağış, Güney Ege’de bu akşam güney ve güneydoğu, yarın Güney Ege ve Batı Akdeniz’de güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına beklendiği belirtildi. Uyarıda ayrıca yaşanabilecek ani sel, su baskını, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi olumsuz şartlara karşı vatandaşların tedbirli olması gerektiği kaydedildi.

Ankara'da kar, İstanbul'da yağmur



Ankara’da bugün, yarın ve perşembe günü aralıklarla hafif kar yağışı bekleniyor. İstanbul’da bugün yağış sağanak şeklinde.. Saat 01.00 sıralarında başlayan yağış, İstanbul'un Anadolu ve Avrupa Yakası'nda da görüldü. Kentte yarın karla karışık yağmur ve kar, perşembe ve cuma günleri aralıklarla kar yağışı geçişleri bekleniyor. İzmir’de de kuvvetli sağanak yağış beklentisi var. Ağrı önceki gece sıfırın altında 35 dereceyle Türkiye’nin en soğuk kenti oldu.

Fırtına gemileri batırdı, ağaçları söktü



Antalya’da gece başlayan sağanak yağmur ve rüzgar, sabaha karşı hızını artırdı. Cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, araçlar göle dönen yollarda ilerleyemedi.



Sabah saatlerinde fırtınanın hızı 115 kilometreye kadar çıktı. Son 24 saatte metrekareye 80 kilogramdan fazla yağış düştü.



Sahilde 2 metreyi aşan dev dalgalar, taş ve çakılları yollara savurdu. Belediye ekipleri yolları temizlemeye başladı. Akdeniz Bulvarı’nda trafik kontrollü sağlanıyor.



Yağış nedeniyle Konyaaltı Sahil Yolu'na parelel karayolu ulaşıma kapandı. Su baskını nedeniyle çok sayıda araç altgeçitte mahsur kaldı. Boğaçayı'nda da taşkın meydana geldi.

Dalgalar şoka soktu



Bu arada, 19 yaşındaki Bayram Kadan, Akdeniz Bulvarı'ndaki korkuluklara tutunarak denizi izlemek istedi. Bu sırada gelen yüksek bir dalga, Bayram Kadan'ın üzerinden geçti.



Dalgalara kapılacağından çekinerek korkuluklara tutunan Kadan, soğuk havanın da etkisiyle şoka girdi.



Olay yerine gelen 112 Acil servis ekipleri, Bayram Kadan'ı hastaneye kaldırıldı.

Cumaya kadar sürecek



Olumsuz hava koşulları nedeniyle kentteki ilköğretim okulu ve liselerde eğitime 1 gün ara verildi.



Sağanak yağmurun Cuma gününe kadar aralıklarla süreceği öğrenildi.

Bodrum'da tekneler battı



Muğla’nın Bodrum ilçesinde akşam başlayan ve saatteki hızı zaman zaman 110 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle Turgutres, Bitez ve Gümbet'te 8 balıkçı teknesi su alarak battı.



Deniz ve kara ulaşımında, aksamalar yaşanırken, küçük teknelerin denize açılmasına izin verilmedi. Sahil Güvenlik ekipleri, gece boyunca kıyılarda devriye gezdi.



Bitez'de su alarak batan balıkçı teknelerinin sahipleri bölgeye gelerek teknelerini kurtarmaya çalıştı.

Direkler devrildi, ağaçlar söküldü



Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde refüjde bulunan aydınlatma direği de fırtınanın etkisiyle devrildi.



Konacık beldesindeki bir iş yerinin çatısındaki su deposu da parçalanarak yaklaşık 15 metre yükseklikten düştü. Bölgede bazı ağaçların fırtına nedeniyle kökünden söküldüğü görüldü.

Pazarı dağıttı



Fethiye'de de rüzgarın hızı, zaman zaman saatte 65 kilometreye kadar çıktı.



Fırtına nedeniyle Fethiye sahilindeki palmiye ağaçları ile ilçe merkezindeki bazı ağaçlar devrildi.



Fethiye Salı Pazarı'ndaki esnaf da fırtına nedeniyle nedeniyle zor anlar yaşadı. Fırtına, pazardaki çadır ve brandaları uçurdu.

Eğitime kar engeli



Kar yağışı nedeniyle Tunceli il merkezi ve Mazgirt ilçesinde 3 gün, Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde 2 gün eğitime ara verildi.



Kar kalınlığının 20 santimetreye ulaştığı Isparta merkez ve Gönen ilçesinde ilköğretim okulları ve liselerde eğitime bir gün ara verildi.



Afyonkarahisar'da da kar yağışı nedeniyle merkez ile merkeze bağlı köy ve beldelerde bulunan tüm okullarda eğitime bir gün ara verildi.

Sivas-Malatya karayolu ulaşıma kapandı



Sivas ve ilçelerinde etkili olan kar yağışı ve tipi, ulaşımda aksamalara yol açıyor. Sivas-Malatya karayolu, olumsuz hava koşulları nedeniyle sabah saatlerinde “tedbir” amacıyla ulaşıma kapatıldı.



Görüş mesafesinin iyice düştüğü Yağdonduran mevkisine Kangal ve Ulaş'tan araç bırakılmıyor. Karayolları ekipleri de bölgede çalışmalarını sürdürüyor.

Türkiye geneli yağışlı olacak



Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nce yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye genelinde görülecek yağışların, Akdeniz Bölgesi genelinde ve Güney Ege kıyıları (İzmir, Aydın ve Muğla) ile Afyonkarahisar ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. İç Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde kuvvetli olmak üzere, iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı görülecek.



Hava sıcaklığı, ülke genelinde 3 ila 5 derece azalacak.



Rüzgar genellikle güney ve güneydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Batı Akdeniz ve Güney Ege'de güney ve güneybatılı (Lodos) yünlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-70 km/s), Marmara'da kuzey ve kuzeydoğulu (Poyraz) yönlerden kuvvetlice (30-50 km/s) esmesi bekleniyor.

Kuvvetli yağış



Yağışların Akdeniz bölge geneli ve Güney Ege kıyıları (İzmir, Aydın ve Muğla) ile Afyonkarahisar ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

Kuvvetli rüzgar



Rüzgarın Batı Akdeniz ve Güney Ege'de güney ve güneybatılı yünlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-70 km/s), Marmara'da kuzey ve kuzeydoğulu yönlerden kuvvetlice (30-50 km/s) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

Buzlanma ve don uyarısı



İç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar vb.) karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

Çığ uyarısı



Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda eğimin fazla olduğu alanlarda oluşabilecek çığ tehlikesine karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

Bazı illerde hava durumu



Bazı illerde bugün hava durumu ve sıcaklık değerleri şöyle olacak:



İSTANBUL: Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı geçecek. Rüzgarın il genelinde kuzey ve kuzeydoğu (Poyraz) yönlerden kuvvetlice (30-50 km/s) esmesi bekleniyor. (8)



ANKARA: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde il genelinde etkisini arttırması bekleniyor. (3)



İZMİR: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerine kadar kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; güney ve güneybatılı (Lodos) yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-70 km/s) şeklinde esmesi bekleniyor. (12)



ADANA: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde il genelinde kuvvetli olması bekleniyor. (15)



ANTALYA: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçecek. Yağışların akşam saatlerine kadar il genelinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın güney ve güneybatılı (Lodos) yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-70 km/s) şeklinde esmesi bekleniyor. (14)



SAMSUN: Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu (9)



ERZURUM: Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı (-12)



VAN: Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı (0)



DİYARBAKIR: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu (5)

Bölgelerde hava durumu



Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son verilerine göre bölgelerde hava durumu şöyle olacak:



MARMARA: Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçecek. Yağışların Bilecik, Edirne ve Kırklareli çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar, diğer yerlerde yağmur ve sağanak yağmur şeklinde olması bekleniyor. Rüzgar bölge genelinde kuzey ve kuzeydoğu (Poyraz) yönlerden kuvvetlice (30-50 km/s) olarak esecek.



EGE: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, İç Ege'nin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde Afyonkarahisar, akşam saatlerine kadar İzmir, Aydın ve Muğla çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar Güney Ege'de güney ve güneybatılı (Lodos) yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esecek. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde buzlanma ve don olayı görülecek.



AKDENİZ: Çok bulutlu, bölge genelinin kuvvetli olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Batı Akdeniz'de güney ve güneybatılı (Lodos) yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-70 km/s) şeklinde esmesi bekleniyor.



İÇ ANADOLU: Çok bulutlu, bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçecek. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı görülecek.



BATI KARADENİZ: Çok bulutlu, kıyı kesimlerinin yağmur, iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçecek. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.



ORTA ve DOĞU KARADENİZ: Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren kıyı kesimlerinin yağmur, iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı görülecek. Bölgede eğimin fazla olduğu alanlarda oluşabilecek çığ tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.



DOĞU ANADOLU: Parçalı, zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinde batısı ve Muş Bitlis, Şırnak ile zamanla bölge genelinin kar yağışlı geçecek. Kuzey kesimlerinde kuvvetli olmak üzere, bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Eğiminin fazla olduğu alanlarda oluşabilecek çığ tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.



GÜNEYDOĞU ANADOLU: Çok bulutlu, bölge genelinin yağmurlu, Diyarbakır çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçecek. Yağışların öğle saatlerinde Adıyaman çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzeyinde yer yer buzlanma ve don olayı görülecek.



