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Yaşam

Yağmur ve fırtına geliyor!

Meteoroloji, yurdun genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini bildirdi.

12 Ekim 2009 03:00

Meteoroloji yarın Marmara, Kıyı Ege, Batı Akdeniz ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini bildirdi.

Yağışların öğle saatlerinden sonra kuvvetli olmasının tahmin edilirken, hava sıcaklığı 2-4 derece düşecek. Rüzgar, lodostan kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde esecek. Çarşamba günü ise Marmara’nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, Batı ve Orta Karadeniz’de görülecek yağışların, Batı Akdeniz’de kuvvetli olması bekleniyor. Perşembe akşam saatlerinden itibaren batı bölgeleri tekrar yağışlı havanın etkisine girerken sıcaklık çarşamba günü Marmara ile Kuzey Ege’de 8-10 derece, Güney Ege ve Batı Karadeniz’de 6-8 derece azalacak.

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