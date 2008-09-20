Yağmur var sıcaklık düşecek

Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, bu akşam saatlerinde Kıyı Ege ve Batı Akdeniz'de başlayacak gök gürültülü sağanak yağışların yarın, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun Batısı ile Batı Karadeniz'de devam etmesi bekleniyor.



Bu gece, Kıyı Ege ve Batı Akdeniz'de, yarın, Marmara'nın Doğusu, Batı Karadeniz, Güney ve Kıyı Ege ile Batı Akdeniz'de görülecek yağışlar kuvvetli olacak.



Rüzgar; yarın, Marmara ve Batı Karadeniz'de kuzeydoğu yönlerden (Poyraz), Güney Ege ve Batı Akdeniz'de Güneybatı yönlerden (Lodos) kuvvetli esecek.



Yağışlı havanın hafta ortasına kadar yurdun büyük bölümünde etkisini sürdürmesi, hava sıcaklığının yarın yurdun iç ve batı kesimlerinde 2-4 derece azalması bekleniyor.



Açıklamada, bu gece; İzmir, Aydın, Muğla, Antalya, Isparta ve Burdur illeri başta olmak üzere Kıyı Ege ve Batı Akdeniz'de, yarın; İstanbul, Kocaeli, Bolu, Düzce, Kastamonu ve Zonguldak illeri başta olmak üzere Marmara'nın Doğusu, Batı Karadeniz, Güney ve Kıyı Ege ile Batı Akdeniz'de görülecek kuvvetli sağanak yağışların oluşturacağı olumsuz şartlara karşı vatandaşların ve ilgililerin tedbirli olmaları istendi.





