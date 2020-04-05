Yağmur Tanrısevsin'den Oğuzhan Koç'la barıştığı iddialarına yanıt

Bir süre önce 3,5 yıllık ilişkilerini noktalayan Yağmur Tanrısevsin ile Oğuzhan Koç'un dün barıştıkları iddia edilmişti. Tanrısevsin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile çıkan haberleri yalanladı.

2015 yılında aşk yaşamaya başlayan ve evlenecekleri düşünülen Oğuzhan Koç-Yağmur Tanrısevsin çifti, 2019 yılının ekim ayında yollarını ayırmıştı.

Yaklaşık 7 aydır ayrı olan Yağmur Tanrısevsin ile Oğuzhan Koç'u ortak arkadaşlarının barıştırdığı, hatta ikilinin karantina günlerini birlikte geçirdiği iddia edilmişti.

Çıkan haberlerin ardından Tanrısevsin, sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

"Karantina günleri raporu... Gün; 20, ev nüfusu; bir anne, bir kız, iki poodle... Hazır ve nazır sağlık için evdeyiz. Her yazılan doğruyu yansıtmıyor bazen."