Yağmur sularının dereye çevirdiği caddeyi fotoğrafladı, 70 günde 3 farklı yere sürgün edildi!

Antalya'nın Gündoğmuş İlçesi'nde orman işçisi 50 yaşındaki Hasan Ali Benlioğlu, okula ulaşmak için yağmur sularının dereye çevirdiği caddeden geçen öğrencilerin fotoğrafını Facebook'taki sayfasında paylaşınca 70 günde 3 farklı yerde görevlendirildiğini söyledi.

Hasan Ali Benlioğlu, Antalya'ya 150 kilometre uzaklıkta Batı Torosların 2890 rakımlı zirvesi Geyik Dağı eteklerinde yer alan memleketi Gündoğmuş'ta 1989 yılından bu yana kadrolu orman işçisi olarak çalışıyor. Benlioğlu, fotoğraf merakı ve memleket sevgisiyle kurduğu 'Gündoğmuş görseller' adlı Facebook sayfasından memleketinin dağlarını, çiçeklerini, çalışan kadınlarını, dört mevsim fotoğraflayıp yayınlamaya başladı. Sayfada yıllar içinde sayısız fotoğraf birikti.

Çocukları görüntüleyip paylaşınca

DHA’dan Emre Baylan’ın haberine göre, geçen yıl 9 Aralık'ta okula giderken şiddetli yağmur nedeniyle göle dönen caddeden geçmek zorunda kalan öğrencileri fotoğraflayıp sayfasında paylaşınca Benlioğlu'nun başına gelmedik kalmadı. Fotoğrafların ilçedeki bir yerel gazetede yayınlandığını aktaran Benlioğlu, "Fotoğraf AK Partili Belediye Başkanı Mehmet Özeren'i rahatsız etti. konu ilçede siyasi gündem oldu. Fotoğraflar nedeniyle AK Partili yöneticilerle ciddi tartışmalar yaşadık. O tartışmalar sürerken şikayet üzerine Akseki'ye geçici olarak görevlendirildim" dedi.

Muhtar da şikâyet etmiş

1989 yılından bu yana Gündoğmuş'ta çalıştığını, yaklaşık 70 gündür de geçici görevlendirmelerle farklı yerlere gönderildiğini anlatan Benlioğlu, ilk gönderildiği Akseki'de 10 gün kaldığını belirtti. Okul çağında iki çocuk babası Benlioğlu, 10 günün ardından Akseki'ye bağlı Murtiçi'nde görevlendirildiğini belirtti. Kendisinin CHP'li olduğunu, işçi kadrosunda olmasının kendisine mesai saatleri dışında siyaset yapma imkanı tanıdığını belirten Benlioğlu, gönderildiği yerlerde Atatürk bayraklarıyla donattığı, tepesine bir de hoparlör yerleştirdiği otomobiliyle mesai saatleri dışında seçim çalışması yaptığını söyledi. Benlioğlu, "Bu durum Murtiçi'nde muhtarı rahatsız etmiş. O da beni şikayet etti. Buradan da sürgün edildim" diye konuştu.

Bu kez tayin bekliyor

O şikâyetin sonucunda CHP'li belediyenin görevde olduğu İbradı'ya gönderildiğini söyleyen Benlioğlu, "Bunları yaşarken resmi olarak izne ayrıldım. İzinden çağırıp işbaşı yaptırdılar. Yaşadığım rahatsızlıklardan dolayı aldığım doktor raporunun süresi pazartesi günü bitiyor. Pazartesi günü Gündoğmuş'ta işbaşı yapacağım. Fakat bu kez geçici görevle değil, tayin yoluyla Kaş'a gönderileceğimi öğrendim" diye konuştu.