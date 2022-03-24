Yağmur Sönmez'i öldüren Murat Bayırköylü'ye arkadaşının attığı mesajlar ortaya çıktı: Neden onu da öldürmüyorsun?

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcı Vekili Muhittin Bayırköylü'nün oğlu Murat Bayırköylü'nün, Yeditepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi öğrencisi Yağmur Sönmez'i AVM otoparkında tüfekle öldürerek intihar ettiği olaya ilişkin olarak yeni ayrıntılar ortaya çıktı.

Sabah gazetesinden Dilek Yaman'ın haberine göre; Murat Bayırköylü'nün dijital materyallerine el konuldu. Bayırköylü'nün cep telefonu ve bilgisayarından 21 yaşındaki Halil İbrahim isimli çocukluk arkadaşıyla mesajlaşmalarına rastlandı.

Halil İbrahim'in arkadaşını mesajlarla intihara sürüklediği hatta intihar etmeden hemen önce Yağmur'u da öldürmesi yönünde telkinlerde bulunduğu belirlendi.

Halil İbrahim isimli kişinin, Bakırköylü'ye, "Sen daha önce de 17. kata çıkıp aşağıya inmedin mi?", "Sen neden onu da öldürmüyorsun. Sen kendini öldürdükten sonra etrafta benim için kendini öldürdü diye hava atacak", "Fişek parası 5 liraydı. 10 lira olmuş. Oğlum aradaki farkı ben veririm. Sen yeter ki o cesareti göster" tarzında mesajlar attığı ortaya çıktı.

Savcılık, Halil İbrahim'in ifadesini aldıktan sonra serbest bıraktı.

Mesajlarda Murat Bayıköylü'nün, Yağmur'u yaklaşık bir aydır takip ettiği de belirlendi.

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