Yağmur Sarnıç ve annesine 36 yıl hapis talebi

Eski futbolcu Emre Aşık’tan boşanan Yağmur Sarnıç ile annesi Safure Demir’in, çocuklarını almaya gelen icra heyetine hakaret ve direnme suçlarından 36 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Öte yandan Sarnıç, Düzce’de jandarmaya direnme ve hakaret suçundan da 2 yıl 9 ay 22 gün hapis cezası aldı

Eski futbolcu Emre Aşık'tan boşanan Yağmur Sarnıç hakkında bu kez velayetleri babada olan çocuklarını almaya gelen icra heyetine saldırdığı gerekçesiyle iddianame hazırlandı. Bir icra memuru, bir pedagog, iki polis memuru ve Emre Aşık'ın avukatı, Sarnıç'ın hedefi oldu. Darp raporu alan görevliler, savcılığa şikâyette bulundu. Savcılık, Sarnıç ve annesi Safure Demir hakkında yürütülen soruşturmayı tamamladı. Sabah'ın haberine göre iddianamede, Sarnıç ve Demir'in icra heyetinin görevlerini yapmasını engellemek amacıyla uyguladığı cebir sonucu, görevlilerin hafif yaralandığı belirtildi.

Sarnıç ve Demir icra görevlilerine "Satılıklar, hainler, vicdansızlar" diyerek hakaret ettiği; Sarnıç’ın terlik ve plastik çöp kovası fırlattığı; bir görevlinin koluna vurduğu ve başka birini göğsünden yaraladığı ifade edildi. Anne Demir’in de bir görevliyi yakasına sarılarak darp ettiği belirtildi. Olayın, kamera görüntüleri ve tutanaklarla sabit olduğu kaydedildi.

İddianamede, Sarnıç'ın ifadesine de yer verildi. Sarnıç, olay anında sinir krizi geçirdiğini, bu nedenle saldırgan tavırlar sergilediğini ve kızgınlıkla söylediklerini hatırlamadığını savundu. Savcılık, Sarnıç ve annesinin; kamu görevlisine hakaret, görevi yaptırmamak için direnme suçlarından toplamda 18 yıl 4 aydan 36 yıl 8 aya kadar ayrı ayrı hapisle cezalandırılmasını talep etti.

İddianamede, Sarnıç'ın ifadesine de yer verildi. Sarnıç, olay anında sinir krizi geçirdiğini, bu nedenle saldırgan tavırlar sergilediğini ve kızgınlıkla söylediklerini hatırlamadığını savundu. Savcılık, Sarnıç ve annesinin; kamu görevlisine hakaret, görevi yaptırmamak için direnme suçlarından toplamda 18 yıl 4 aydan 36 yıl 8 aya kadar ayrı ayrı hapisle cezalandırılmasını talep etti.