Yağmur İzmir'i felç etti

İzmir’de yaklaşık 40 dakika süren sağanak, il merkezinde su baskınlarına ve trafiğin kilitlenmesine yol açtı.

Kentin mayıs ayı ortalamasının metrekareye 25,7 kilogram olduğunu bildiren yetkililer, 40 dakika etkili olan yağışın 1 aylık ortalamanın üzerinde olduğuna dikkati çekti.

Yağış nedeniyle İzmir’in sahil şeridi ile Konak ve Alsancak bölgelerinde yollarda biriken su, trafiğin kilitlenmesine yol açtı. Öte yandan başta metro çalışmalarının sürdüğü İnönü Caddesi olmak üzere Güzelyalı ve tarihi Kemeraltı Çarşısı’nda iş yerlerini su bastı.

İtfaiyeye, iş yerini su basması ve mazgalların tıkanmasıyla ilgili 250’ye yakın ihbar yapıldığı öğrenildi.