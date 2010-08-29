Yağmur İstanbul'u serinletecek

T24- Kuzeydoğu ve iç kesimlerde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkarken, İstanbul ve çevresinde gökgürültülü, sağanak yağış bekleniyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre, bu gece saatlerinde İstanbul, Kırklareli, Kocaeli ve Sakarya çevreleri kısa süreli sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek.



Hava sıcaklığı ülkemizin kuzeydoğu kesimlerindede 2 - 4 derece artarak, mevsim normallerinin iç bölgelerde 6 - 8, diğer yerlerde 3 - 5 derece üzerinde seyredecek.



Rüzgar güney ve batı, zamanla yurdun kuzeybatı kesimlerinde kuzey ve batı, Marmara'da kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden hafif arasıra orta kuvvette, zamanla Marmara'da yer yer kuvvetli olarak esecek.



Yüksek sıcaklık uyarısı



Hava sıcaklığı Kuzeydoğu ve iç bölgelerde mevsim normallerinin 6-8, diğer yerlerde 3-5 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor. Uzmanlar sıcak havanın oluşturabileceği olumsuzluklara karşı (güneş çarpması vb.) ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.



