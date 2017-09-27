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Yağmur için dua edip, kurban kestiler

Alper TURGUT/POSOF (Ardahan), (DHA)- ARDAHAN'ın Posof İlçesi'ne bağlı Günlüce Köyü sakinleri, yağmur duasına çıktı

27 Eylül 2017 12:39

Alper TURGUT/POSOF (Ardahan), (DHA)- ARDAHAN\'ın Posof İlçesi\'ne bağlı Günlüce Köyü sakinleri, yağmur duasına çıktı. Köylüler dua öncesi de iki kurban kesti.
Etkinlik, köyün Garip Mezarlıkları mevkiinde düzenlendi. Posof Müftü Vekili Turan Çiftçi, köy halkı ve çevre köylerden gelenlere öğle namazı kıldırdı ve dua yaptırdı. Ellerini açan köylüler hep birlikte \'Amin\' dedi. Kuraklığın kendilerini perişan ettiğini ifade eden köylüler, \"Su yoksa hayat da yok. Bu yıl hiçbir verim alamadık\" dedi.
Köy Muhtarı Adil Önder, \"Bölgemizde aşırı kuraklık var. Uzun süredir bir damla yağmur düşmedi. Hayvanların otlakları ve su kaynakları kurudu. Büyüklerimizden böyle gördük. Kurak geçen mevsimde Garip Mezarlıklar dediğimiz bölgeye gelir dua ederiz. Bu yıl da yine burada toplandık. İki koyun kurban ettik. Allah niyetimizi kabul etsin ve rahmetini ülkemizden, bölgemizden, köyümüzden ve üzerimizden eksik etmesin. Buraya gelen ve el açıp \'amin\' diyen herkesten Allah razı olsun\" diye konuştu.

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