Yağmur geliyor, sıcaklık değişmiyor

Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Ankara, Gümüşhane ile Eskişehir'in kuzey çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere aralıklarla sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığında ise önemli bir değişiklik olmayacağı, sıcaklığın ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, arasıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.