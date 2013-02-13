Yağmur geliyor, sıcaklık 7 derece azalıyor

Türkiye'nin batı bölgelerinin, bu geceden itibaren Orta Akdeniz üzerinden gelen yağışlı sistemin etkisine girmesi bekleniyor. Hava sıcaklığı ise ülke genelinde 3-7 derece azalacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hava tahmini verilerine göre, yarın Marmara, Ege, Batı Akdeniz ile Eskişehir çevrelerinde yağış görülecek.

Yağışlar Güney Ege ve Batı Akdeniz kıyı kesiminde kuvvetli olmak üzere yağmur ve sağanak şeklinde olacak.

Cuma günü mevcut yağışlı havaya ilave olarak Türkiye, Balkanlar üzerinden gelen soğuk havanın etkisine girecek.

Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimi, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısıyla Güneydoğu Anadolu'nun batısında yağış bekleniyor.

Yağışlar Muğla, Antalya'nın doğu ilçeleri ve Osmaniye ile Hatay'ın kıyı ilçelerinde kuvvetli olmak üzere yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun kuzeyiyle zamanla Batı Karadeniz'in iç kesimleri, İç Ege, Göller Yöresi, Eskişehir, Bilecik ve Kırklareli çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek.

Cumartesi günü Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege dışında tüm bölgelerde görülecek yağışlar, kıyı kesimlerle Güneydoğu Anadolu'da genellikle yağmur, iç kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak. Pazar günü yağışlar yurdun doğusunda etkili olmaya devam edecek.

Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklığı, Cuma günü batı bölgelerde, hafta sonunda ise yurdun kuzey ve iç kesimlerinde hissedilir derecede (3-7 derece) olmak üzere ülke genelinde azalacak. Önümüzdeki hafta ise sıcaklıklar, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek.