T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Yağmur geliyor, sıcaklık 7 derece azalıyor

Türkiye genelinde hava sıcaklığı ise ülke genelinde 3 ila 7 derece azalacak

13 Şubat 2013 19:05

Türkiye'nin batı bölgelerinin, bu geceden itibaren Orta Akdeniz üzerinden gelen yağışlı sistemin etkisine girmesi bekleniyor. Hava sıcaklığı ise ülke genelinde 3-7 derece azalacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hava tahmini verilerine göre, yarın Marmara, Ege, Batı Akdeniz ile Eskişehir çevrelerinde yağış görülecek.

Yağışlar Güney Ege ve Batı Akdeniz kıyı kesiminde kuvvetli olmak üzere yağmur ve sağanak şeklinde olacak.

Cuma günü mevcut yağışlı havaya ilave olarak Türkiye, Balkanlar üzerinden gelen soğuk havanın etkisine girecek.

Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimi, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısıyla Güneydoğu Anadolu'nun batısında yağış bekleniyor.

Yağışlar Muğla, Antalya'nın doğu ilçeleri ve Osmaniye ile Hatay'ın kıyı ilçelerinde kuvvetli olmak üzere yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun kuzeyiyle zamanla Batı Karadeniz'in iç kesimleri, İç Ege, Göller Yöresi, Eskişehir, Bilecik ve Kırklareli çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek.

Cumartesi günü Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege dışında tüm bölgelerde görülecek yağışlar, kıyı kesimlerle Güneydoğu Anadolu'da genellikle yağmur, iç kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak. Pazar günü yağışlar yurdun doğusunda etkili olmaya devam edecek.

Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklığı, Cuma günü batı bölgelerde, hafta sonunda ise yurdun kuzey ve iç kesimlerinde hissedilir derecede (3-7 derece) olmak üzere ülke genelinde azalacak. Önümüzdeki hafta ise sıcaklıklar, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek.

 

ETİKETLER

hava durumusıcaklıkyağmursıcaklıkdüşüyor

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatih'te kimliği belirlenemeyen bir kişi, kaldırımda donarak hayatını kaybetti ...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

2019 yıllık enflasyon oranı açıklandı: 11,84...

Fatih Altaylı Libya Tezkeresi’ni yazdı: Bu kez ortalıkta daha sonra...

Libya Ulusal Ordusu'ndan sivillere Türk askerine karşı 'seferberlik' çağrısı...

Cübbeli Ahmet’ten ‘Kasım Süleymani’ yorumu: Gebermiş bir zındık...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24